Trotz jüngster Turbulenzen rund um Investoren herrscht beim TSV 1860 München Aufbruchsstimmung. Fans und Spieler träumen vom Aufstieg, während die Mannschaft mit neuer Energie in die Saison startet.

Vor dem Löwen-Stüberl saßen die Sechzger Fans in sommersonntäglicher Plauderlaune bei Weißwurst und Bier, grimmige Gesichter waren bei Freibadwetter und Temperaturen jenseits der 30 Grad so gut wie keine zu sehen.

Die Mannschaft begleitete die seit Wochen wogende Welle der Euphorie ebenfalls weiter, der A-Wort-Slalom von Geschäftsführer Christian Werner war gar kein Problem und das neue Heimtrikot des TSV 1860 erwies sich gleich als großer Renner im Fanshop. Das Investorendesaster der vorangegangenen Tage: War da was?

Fanfest und Aufbruchsstimmung

Die etlichen tausend Anhänger, manch einer sprach von 5.000, die am Sonntag beim Fanfest die Grünwalder Straße 114 bevölkerten, die hatten natürlich Notiz genommen von den neuesten Turbulenzen in der an irren Wendungen reichen Klubgeschichte der Giesinger und das eine oder andere Gespräch hatte auch das Löwen-Dramolett zum Inhalt. Aber der überwiegende Eindruck entsprach eher einem ein bisschen gleichgültigen, fatalistischen, einem abgestumpft verbalen Schulterzucken: "Ja, mei, so isser halt der Löwe."

Kevin Volland und Co. präsentierten das neue Heimtrikot des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

Also galt die Aufmerksamkeit den Schützlingen von Trainer Patrick Glöckner und der neu entfesselten Begeisterung um Kapitän Jesper Verlaat, Kevin Volland, Florian Niederlechner und Co. "Die positive Energie, die Euphorie ist vorhanden – auch im Team herrscht eine große Vorfreude auf die Saison", sagte Verlaat und Stürmer Patrick Hobsch unterstrich, als das Team gerade Mann für Mann auf die Bühne gerufen wurde: "Die Euphorie ist riesengroß. Das ist absolut verrückt und wir hoffen natürlich, dass wir das zurückzahlen können."

Kapitän Jesper Verlaat nahm sich Zeit für die Fans. © IMAGO/Ulrich Wagner

Erwartungen und Ambitionen

Das Zurückzahlen, darum geht es ab dem 1. August, wenn in Essen an der Hafenstraße der Ernst des Saisonlebens beginnt. Und mit dem Drittliga-Auftakt wird dann die Aufstiegssehnsucht der Anhänger erst so richtig entfacht. Vielleicht war es vor diesem Hintergrund richtig, dass Sportchef Werner das Angriffssignal umschiffte und bei der Fan-Begrüßung am Vormittag formulierte: "Ich habe schon gehört, dass der eine oder andere meiner Vorgänger hier vorne zu sehr aus der Haut gefahren ist und sich hat locken lassen. Das A-Wort werde ich nicht in den Mund nehmen. Wir wollen oben mitspielen."

Sportboss Christian Werner spricht am Fanfest über die Saisonziele des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

Gleichzeitig verwies er auf den Ehrgeiz der Mannschaft und die enorme Motivation, aus diesen sportlich so guten Voraussetzungen eine Erfolgsgeschichte zu stricken. Hobsch sprach für den Heißhunger des Löwen-Rudels der Ausgabe 2025/26, als er verdeutlichte: "Wir sind natürlich maximal ambitioniert und wollen jedes Spiel gewinnen. Am Ende zählt es, wenn die Saison losgeht, du hast noch nie für die Vorbereitung Punkte gekriegt. Wir haben ein straffes Auftaktprogramm, da wissen wir gleich, wo wir stehen." Vom Aufstieg spricht offiziell also niemand, aber insgeheim weiß jeder Bescheid.

Ein Fest für die Fans des TSV 1860

Zwischen den kulinarischen Stationen von der Rollbratensemmel, über Pinsa, Käsekrainer, weißer oder roter Bratwurst bis hin zum Eis und der Himbeer-Mascarponecreme war auch viel Zeit für Selfies mit den blauen Lieblingen, für die Erfüllung von Abertausenden an Autogrammwünschen der großen und kleinen Anhänger. Gerade die Kinder kamen beim Torwandschießen, Tischtennis, Teqball, beim Zeichnen, Schminken und Smoothie-Radeln auf ihre Kosten. Es war ein Tag für die Fans und für die Familien, aber keiner für Misstöne.

Das war auch gleich am Anfang zu sehen und zu hören. Da verständigten sich Werner, Präsident Gernot Mang und Stadionsprecher Sebastian Schäch darauf, das Investorendilemma beim Willkommensgruß auszusparen.

Auch Präsident Gernot Mang (re.) war beim Fanfest vor Ort. © sampics

Gemeinsam in die Zukunft

Wie die Stunden danach bewiesen, war das die richtige Strategie. "Ich würde gerne das G-Wort in den Mund nehmen", sagte Schäch noch. Nein, nicht Gesellschafter. "Stichwort: gemeinsam. Die letzten Tage waren wieder etwas turbulenter im Löwen-Kosmos und ich denke, wir sprechen da mit einer Stimme. Heute ist Fanfest, ein Fest für euch. Ich wünsche mir einfach, dass wir gemeinsam in eine tolle Saison gehen." Bei aller Euphorie wird dieses "gemeinsam" gewiss noch auf manche Probe gestellt.