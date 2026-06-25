Interview Trotz Insolvenzantrags: Löwen-Youtuber sieht 1860 vor größter Chance seit Jahren

Florian Haas ist einer der größten Youtuber im Löwen-Kosmos. Im AZ-Interview spricht er über seine Verbindung zum TSV 1860, die aktuelle Stimmung unter den Fans und die Anspruchshaltung des Klubs: "Sechzig hat sich nie wirklich als Underdog gesehen."

25. Juni 2026 - 19:45 Uhr | Reinhard Franke

Youtuber, Influencer - und eingefleischter Löwen-Fan: Florian Haas © Sigi Müller