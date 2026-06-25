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Interview

Trotz Insolvenzantrags: Löwen-Youtuber sieht 1860 vor größter Chance seit Jahren

Florian Haas ist einer der größten Youtuber im Löwen-Kosmos. Im AZ-Interview spricht er über seine Verbindung zum TSV 1860, die aktuelle Stimmung unter den Fans und die Anspruchshaltung des Klubs: "Sechzig hat sich nie wirklich als Underdog gesehen."
| Reinhard Franke
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Youtuber, Influencer - und eingefleischter Löwen-Fan: Florian Haas
Youtuber, Influencer - und eingefleischter Löwen-Fan: Florian Haas © Sigi Müller

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