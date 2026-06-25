Trotz Hitze und Absagen durch den BFV: TSV 1860 will Testspiel gegen Schwaig spielen

Bei hohen Temperaturen kann Sport für Kinder und Erwachsene gefährlich sein. Bayerns Fußball-Verband reagiert daher nun auf die aktuelle Hitzewelle – auch der TSV 1860 ist betroffen.

Wegen der aktuellen Hitzewelle hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) alle von ihm organisierten Spiele und Turnier am kommenden Wochenende abgesagt. "Wir haben eine Fürsorgepflicht und der kommen wir mit dieser Entscheidung nach", sagt BFV-Präsident Christoph Kern in einer Mitteilung. Von der Absage seien bayernweit fast 4.400 Partien der Juniorinnen und Junioren betroffen, hieß es.

Kern: "Der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität"

"Der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität", ergänzte Kern. "Insbesondere Kinder und Jugendliche möchten wir nicht unnötig gesundheitlichen Risiken durch hohe Temperaturen und körperliche Belastung aussetzen. Fußball soll Freude bereiten – aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Deshalb ist die Absage unter diesen Bedingungen die richtige Entscheidung."

Weiter teilt der Verband mit: "Wichtig: Über die Durchführung von Test- oder Freundschaftsspielen am Wochenende entscheiden die Vereine eigenverantwortlich. Wir appellieren jedoch ausdrücklich an die Vernunft der Verantwortlichen und empfehlen, Spiele abzusagen oder – wenn überhaupt – dann in die kühleren Morgen- bzw. Abendstunden zu verlegen."

Präsident des BFV: Christoph Kern. © IMAGO

Findet das Testspiel des TSV 1860 statt?

Und genau da kommt der TSV 1860 ins Spiel, die am späten Sonntagnachmittag (17 Uhr) ein Testspiel beim FC Sportfreunde Schwaig austragen wollen – und werden. Nach interner Besprechung und Abstimmung mit den Gastgebern teilten die Löwen der AZ am Donnerstagnachmittag mit, dass der Test wie geplant stattfinden wird.

Ganz im Gegensatz dazu wurden seitens des BFV alle geplanten Minifußball-Festivals, der "Erdinger Meister-Cup" in Gaimersheim, das Landesfinale des U15-Junioren-Verbandspokals in Rödental und die Bayerische Meisterschaft der Ü40-Männer in Schierling bereits abgesagt. Und auch die Endrunde des Futsal-Verbandspokals in Erlangen fällt aus.