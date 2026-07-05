Trotz fahriger zweiter Halbzeit: TSV 1860 schlägt Moorenweis deutlich

Am Sonntag absolvierte der TSV 1860 sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Bad Füssing. Beim TSV Moorenweis gewannen die Löwen mit 7:1.

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Auch das vierte Testspiel der Löwen in dieser Sommer-Vorbereitung konnten die Löwen für sich entscheide. Am Sonntagnachmittag war der TSV 1860 zu Gast bei Bezirksligist TSV Moorenweis und setzte sich mit 7:1 durch.

Das Testspiel bildete den Abschluss eines Kurztrainingslagers in Bad Füssing, das von einem privaten Gönner finanziert wurde und ursprünglich für die U21-Mannschaft vorgesehen war. Zuvor hatten die Löwen am Freitag bereits ein Testspiel beim SV Kay bestritten und 11:0 gewonnen.

Die AZ war mit einem Reporter vor Ort:

Fazit von Kayabunar: "Das müssen wir verbessern, dass wir da gieriger sind"

"Wir wollten wieder gut ins Spiel kommen und die Chancen nutzen", meinte Coach Alper Kayabunar nach dem Sieg: "Was wir aber in der Halbzeit bemängelt haben, war, dass wir nach den ersten drei Toren aufgehört haben. Das müssen wir verbessern, dass wir da gieriger sind, Tore zu erzielen."

Schlusspfiff: 1860 schlägt Moorenweis mit 7:1

Das Spiel ist aus! Sechzig gewinnt zum Abschluss des Trainingslagers trotz fahriger zweiter Halbzeit mit 7:1 gegen Moorenweis.

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Omas sorgen für Stimmung bei nächstem 1860-Tor

Zwei Omas an der Bande singen: "57, 58, 59, 60". Der Grund: Der Löwe erzielt das nächste Tor. Zum 7:1 trifft Arian Ortivero Calderon.

Ex-Löwe Schäffler wird eingewechselt

Jetzt er da, die 40! Schäffler wird eingewechselt, es gibt Applaus für den Ex-Löwen.

Eisvorrat wieder aufgefüllt

Weiterhin 6:1 für Sechzig. Das einzige, was Stadionsprecher Schäch aktuell verkünden kann, ist, dass der Eisvorrat wieder aufgefüllt wurde.

Auch Löwen-Boss Manfred Paula ist in Moorenweis dabei. © sampics (sampics)

Gosalci eröffnet Torreigen in Halbzeit zwei

Endlich. Der Löwe erhöht nach einer Ecke in Person von Rron Gosalci auf 6:1.

Noch keine Tore nach der Pause

Müde zweite Halbzeit. Die Löwen machen weiter das Spiel, aber wirken längst nicht mehr so griffig wie in der ersten Hälfte.

Zweite Halbzeit läuft

Der Löwe geht mit fünf neuen Spielern, darunter im Tor Paul Bachmann, in die zweite Halbzeit.

Halbzeit in Moorenweis

Die Löwen führen nach gespielten 45 Minuten mit 5:1.

Sah in der ersten Halbzeit ein gutes Testspiel seiner Jungs: Löwen-Coach Alper Kayabunar. © IMAGO/Ulrich Wagner

Husic mit Doppelpack

Husic fackelt nicht lange, haut den Ball aus kurzer Distanz zum 5:1 für Sechzig ins Tor.

Löwen-Keeper patzt, Moorenweis darf jubel

Das Dorf hüpft, Moorenweis trifft nach einem schlimmen Patzer von Keeper Dunker in Person von Benedikt Dumhard.

Moorenweis-Fankurve rastet aus, 1860 trifft erneut

Die Jugend-Fankurve von Moorenweis rastet nach einer Chance für Moorenweis komplett aus, aber die Tore macht weiterhin Sechzig. In der 28. Minute trifft Emre Erdogan.

Moorenweis wirft sich in die Zweikämpfe, Emre Erdogan trifft. © sampics (sampics)

3:0! Löwen sorgen früh für klare Verhältnisse

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Luis Pareira de Azambuja hat zu viel Platz im Strafraum und netzt ein.

Fiedler erhöht für 1860

Das 2:0 für die Münchner. Ein schöner Kopfball vom Elfmeterpunkt von Lance Fiedler.

Löwen führen in Moorenweis

Der Sechzig-Marsch erklingt, die Giesinger führen. Loris Husic trifft traumhaft zur Führung.

Torschütze zum 1:0: Loris Husic. © sampics

Anpfiff! 1860 hat die Spielkontrolle, Moorenweis wirft sich in die Zweikämpfe

Das Spiel läuft! Die ersten Minuten sind umkämpft, wenngleich Sechzig die Spielkontrolle hat. Moorenweis mauert, wirft sich in die Zweikämpfe. Die Ultras des Dorfklubs, die Jugendabteilung, feuert das Team mit Sprechchören lauthals an.

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Ex-Löwe Schäffler und Kult-Stadionsprecher Schneider in Moorenweis

Das nächste Dorffest für Sechzig. Die Anlage ist knapp eine halbe Stunde vor Anpfiff schon gut gefüllt. An den Bierständen herrscht reger Betrieb, es gibt eine Tombola und die Hausherren haben sogar extra einen Schal drucken lassen für das Spiel. Das bekannteste Gesicht an diesem Nachmittag: Ex-Löwe Manuel Schäffler, der in der Jugend des TSV Moorenweis spielte. Auch Kult-Stadionsprecher Stefan Schneider ist da, heizt die Fans zusammen mit Basti Schäch ein.

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Löwen-Aufstellung ist da

Diese Startelf schickt Kayabunar gegen den TSV Moorenweis auf den Platz:

