Trotz enttäuschender Saison: TSV 1860 dank Schützenhilfe im DFB-Pokal

Trotz der 1:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt haben die Löwen Grund zum Feiern: Dank der Schützenhilfe der Würzburger Kickers steht der TSV 1860 in der 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2026/27.

Der TSV 1860 verliert gegen Ingolstadt sein letztes Drittliga-Heimspiel, darf aber immerhin am DFB-Pokal teilnehmen.

München

Der TSV 1860 und die Würzburger Kickers haben sich für den DFB-Pokal 2026/27 qualifiziert. Weil die Kickers im Regionalliga-Duell mit der SpVgg Unterhaching einen 4:0 (0:0)-Sieg feierten, stehen sie vorzeitig als bayerischer Amateurmeister und Teilnehmer an der ersten Pokalrunde im August fest.

Das zweite Ticket geht an den Landespokal-Sieger – weil sich im Finale just Würzburg und 1860 gegenüberstehen, ist unabhängig vom Ausgang auch den Löwen die DFB-Pokalteilnahme im August sicher.

Regionalligameister Nürnberg II steigt nicht auf

Den Meistertitel in der Regionalliga sicherte sich indes der 1. FC Nürnberg II. Die Zweitvertretung des Clubs kann aber nicht im DFB-Pokal antreten und verzichtete zudem schon im Vorfeld auf Aufstiegs-Relegationsspiele gegen den Vertreter der Regionalliga Nordost. Dort dürfen deshalb nun die Kickers ran.

TSV 1860 verliert letztes Heimspiel verdient

Die Nachricht aus Unterfranken hellte bei den Sechzigern einen emotionalen und sportlich enttäuschenden Nachmittag zumindest etwas auf. Der TSV verlor sein letztes Heimspiel in der 3. Fußball-Liga gegen den FC Ingolstadt mit 1:2 (1:0). In den jüngsten neun Meisterschaftspartien holte die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski damit nur acht Punkte.

Gegen den FCI hatte Samuel Althaus das 1:0 für die Gastgeber erzielt (42.), doch Marcel Costly (57.) und Max Besuschkow (64.) drehten das Spiel zugunsten der zuletzt ebenfalls schwächelnden Ingolstädter.