Während des 1860-Spiels brach sie zusammen: Frau gestorben

Die Frau, die im Duell gegen den SSV Ulm auf der Tribüne reanimiert werden musste, ist tot. Das bestätigte nun der Klub.

Nun herrscht traurige Gewissheit. Die Frau, die im Spiel des TSV 1860 beim SSV Ulm (1:0) reanimiert werden musste, ist tot. Das bestätigten die Spatzen auf ihrem Instagram-Account. Es handelte sich um Annette Schnalzger, die seit fünf Jahren eine Dauerkarte beim SSV hatte und seither kein Spiel verpasste. "Beim letzten Heimspiel gegen den TSV 1860 München brach Annette Schnalzger an ihrem Platz auf der Gegentribüne zusammen", schreibt der Klub.

Fans stellten Support sofort ein

Weiter heißt es: "Der Rettungsdienst war sofort vor Ort und reanimierte sie. Leider verstarb sie anschließend in einer Ulmer Klinik." Damals hatten beide Fanlager den Support umgehend eingestellt. Der Account der Löwen kommentierte unter dem Beitrag: "Ruhe in Frieden. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen."