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Interview

Trauer um den "König von Giesing": "Kein Löwen-Fan hat seine Unterhosen-Nummer vergessen"

Am Sonntag ist Sechzigs legendärer Trainer Wettberg mit 84 Jahren verstorben. Kultstadionsprecher Stefan Schneider verabschiedet sich exklusiv inder AZ. "Einer der ganz Großen des TSV 1860."
Matthias Kerber
Matthias Kerber |
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Sechzigs legendärer Stadionsprecher Stefan Schneider kannte den am Sonntag verstorbenen Karsten Wettberg seit Jahrzehnten.
Sechzigs legendärer Stadionsprecher Stefan Schneider kannte den am Sonntag verstorbenen Karsten Wettberg seit Jahrzehnten. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS

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