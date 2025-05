Alle offiziellen Transfers des TSV 1860 sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

Die Saison 2024/25 ist beendet, die Gerüchteküchel brodelt schon gewaltig. Ab 1. Juli dürfen die Spieler dann offiziell wechseln. Bis zum 1. September ist das Wechselfenster in Deutschland geöffnet, auch der der TSV 1860 muss bis dahin seine Transfer-Aktivitäten abgeschlossen haben.

Wir halten Sie hier weiter mit allen News, Gerüchten und Spekulationen rund um potenzielle Löwen-Transfers auf dem Laufenden!

27.05.2025 - Nach neun Jahren: Lukas Reich verlässt den TSV 1860

Das nächste Löwen-Juwel verlässt den TSV 1860! Lukas Reich wechselt in die 2. Bundesliga und wird künftig für die SpVgg Greuther Fürth auflaufen. Dies bestätigten die Sechzger am Dienstag.

"Ich war seit 2016 beim TSV 1860 München, habe hier eine großartige Ausbildung genossen, sowohl fußballerisch als auch menschlich und meine ersten Schritte im Profifußball gemacht", wird Reich in der Pressemitteilung zitiert. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, werde aber immer den Löwen im Herzen behalten. Danke an alle, die mich immer unterstützt und mir ihr Vertrauen geschenkt haben."

Reichs Vertrag wäre noch bis Sommer 2026 bei den Löwen gelaufen. "In offenen und von Wertschätzung geprägten Gesprächen haben wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen, Lukas Reich die Freigabe für einen vorzeitigen Wechsel zu geben", erklärt Christian Werner. "Ich möchte mich im Namen aller Löwinnen und Löwen dafür bedanken, dass Luki immer mit vollem Einsatz und großer Leidenschaft das Trikot des TSV 1860 München getragen und immer alles gegeben hat."

10.03.2025 - Verträge von Reinthaler und Dulic automatisch verlängert

Gute Nachrichten von der Grünwalder Straße! Max Reinthaler und Sean Dulic bleiben dem TSV 1860 auch nach der Saison erhalten. Dies gaben die Löwen am Montag bekannt. Die Verträge des Defensiv-Duos haben sich automatisch verlängert – im Sommer 2025 wären die Arbeitspapiere jeweils ausgelaufen.

Dulic zählt zu den Shootingstars in der laufenden Spielzeit. Insgesamt kam der 19-Jährige in dieser Saison bereits zehn Mal in der 3. Liga zum Einsatz. Reinthaler, der im Januar 2024 nach Giesing wechselte, bestritt bisher 30 Drittliga-Spiele für die Löwen.

03.02.2025 - Löwen verpflichten Abiama und Lucoqui – Muteba wird verliehen

Der TSV 1860 hat am Deadline Day nochmal doppelt zugeschlagen. Dickson Abiama kommt auf Leihbasis vom 1. FC Kaiserslautern nach Giesing und verstärkt die Löwen-Offensive. Für die Abwehr verpflichteten die Sechzger Anderson Lucoqui von Eintracht Braunschweig. Talent Eliot Muteba sammelt ein halbes Jahr Spielpraxis bei Regionalligist FV Illertissen.

29.01.2025 - Vertrag von Schröter bis 2026 automatisch verlängert

Moritz Schröter bleibt ein weiteres Jahr ein Löwe! Der Vertrag des Offensivspielers, der unter Neu-Coach Patrick Glöckner aber zuletzt als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist, hat sich automatisch um ein Jahr bis 2026 beim TSV 1860 verlängert. Dies gaben die Sechzger am Mittwoch auf Instagram bekannt.

27.01.2025 - Hobsch mit Essen wohl einig

Das wäre ein herber Rückschlag für den TSV 1860! Wie die "WAZ" berichtet, sind sich Rot-Weiss Essen und Patrick Hobsch über einen Wechsel grundsätzlich einig. Dies deckt sich mit AZ-Informationen. Ob sich die Löwen mit dem Drittliga-Kontrahenten auf eine Ablösesumme einigen können, ist allerdings noch fraglich. Zudem dürfte ein Wechsel auch davon abhängen, ob 1860 einen adäquaten Ersatz für den 30-jährigen Stürmer findet.

Joel Grodowski, über dessen 1860-Interesse die AZ exklusiv berichtete, schließt sich nach Informationen von "RevierSport" wohl Arminia Bielefeld an.

22.01.2025 - Ex-Löwe Dressel wechselt zum SVV Ulm

Der TSV 1860 war nach AZ-Informationen im Sommer noch an einer Rückkohlaktion von Dennis Dressel interessiert. Nun hat sich der Ex-Löwe für einen anderen deutschen Verein entschieden. Der 26-Jährige wechselt vom Grazer AK zu Zweitligist SSV Ulm. Bei den Spatzen erhält er einen Vertrag bis 30.06.2026.

"Es ist schön, wieder in Deutschland zu sein. Die 2. Bundesliga und der SSV Ulm 1846 Fussball sind sehr reizvoll und außerdem haben mich die Gespräche mit den Verantwortlichen schnell von der Aufgabe überzeugt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft und Verein erfolgreich sind und freue mich auf meine Kollegen und die Fans im Donaustadion", wird Dressel auf der Homepage zitiert.

Der Mittelfeldspieler, der bei den Löwen ausgebildet wurde, absolvierte insgesamt 123 Pflichtspiele für die Sechzger. Im Sommer 2022 wechselte er für zwei Jahre zu Hansa Rostock in die 2. Bundesliga. Vergangenen Sommer heuerte er beim Grazer AK in der österreichischen Bundesliga an und lief insgesamt 14 Mal in der Hinrunde auf.

21.01.2025 - Essen wohl an Hobsch interessiert

Muss der TSV 1860 seinen Star-Stürmer ziehen lassen? Laut " " soll sich Rot-Weiss Essen wohl um Patrick Hobsch bemühen. Demnach sollen die Essener schon lose angefragt haben. Mit insgesamt neun Torbeteiligungen in der laufenden Saison liegt der 30-Jährige auf Platz zwei im internen Löwen-Ranking hinter Maximilian Wolfram. Beim Rückrunden-Auftakt gegen Saarbrücken saß Hobsch zunächst allerdings nur auf der Bank.

Nico Masetzky neuer Co-Trainer bei den Löwen

Neu-Trainer Patrick Glöckner bringt einen alten Bekannten mit nach Giesing! Nico Masetzky wird neuer Co-Trainer des TSV 1860 und ersetzt damit den am Montag entlassenen Franz Hübl.

Der 35-Jährige war bereits von 2018 bis 2020 Chefscout im Nachwuchsleistungszentrum der Löwen aktiv. Zuletzt arbeitete bei Waldhof Mannheim und Hansa Rostock mit Glöckner zusammen.

Nico Masetzky ist neuer Co-Trainer beim TSV 1860. © IMAGO / Ulrich Wagner

20.01.2025 - Philipp Maier wechselt von Ulm zu den Löwen

Der TSV 1860 hat sich mit Mittelfeldspieler Philipp Maier vom Zweitligisten SSV Ulm verstärkt. Über die Ablösemodalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, wie die Münchner mitteilten. Am Dienstag hatten die Sechzger auch Patrick Glöckner als neuen Trainer vorgestellt.

Maier war am Samstag beim 1:2 der Ulmer im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern noch zum Einsatz gekommen. Der 30-Jährige kam in dieser Saison in 16 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Maier spielte seit 2021 für Ulm und schaffte mit dem Klub den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Liga.

"Mit dem Wechsel zum TSV 1860 München geht ein großer Wunsch für mich in Erfüllung", sagte Maier. "Ich habe den Löwen schon als Kind die Daumen gedrückt und freue mich nun sehr, das weiß-blaue Trikot tragen und vor den großartigen Fans auflaufen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht."

10.12.2024 - Jacobacci wird Trainer vom FC Langenthal

Ex-Sechzig-Coach Maurizio Jacobacci hat einen neuen Arbeitgeber. Der Italo-Schweizer übernimmt das Ruder beim Schweizer Viertliga-Klub FC Langenthal. Zuvor entschied sich Trainer Joao Paiva für einen Abgang aus dem Oberaargau, trainiert nun die Frauen der Grasshopper Zürich. Jacobacci unterschrieb beim FCL einen Vertrag bis Saisonende. Zuvor war der 61-Jährige zwischen Februar und Dezember 2023 an der Grünwalder Straße tätig.

08.10.2024 – Giannikis wohl von Asteras Tripolis umworben

Jüngst hat er die Wende geschafft, sagt er nun avtío? Laut verschiedenen griechischen Medien könnte Argirios Giannikis schon bald Trainer von Asteras Tripolis sein. Der Übungsleiter des TSV 1860 soll heißer Kandidat beim Erstligisten sein.

Dort könnte er die Nachfolge von Claude Makelele antreten. Der einstige Star von Real Madrid und dem FC Chelsea schmiss bei Tripolis hin, hatte sich zuvor beklagt, dass sich das Management des Vereins nicht an Absprachen gehalten habe.

Ob Giannikis also ein Angebot vom Griechen-Klub annehmen würde? Klar ist: Der Deutsch-Grieche hat in München noch einen Vertrag bis 2025. Auch gilt sein Verhältnis zu Sport-Geschäftsführer Christian Werner als sehr gut. Andererseits kennt Giannikis die Liga in Griechenland. In der Vergangenheit trainierte er neben dem Zweitligisten PAS Giannina auch AEK Athen.

03.09.2024 – Last-Minute-Deal perfekt: Löwen schnappen sich Offensivspieler Kozuki von Schalke 04

Der TSV 1860 hat doch einen Sommer-Deal getätigt. Soichiro Kozuki wechselt von Schalke 04 zum TSV 1860. Dies bestätigten die Löwen am Dienstag.

"Soichiro ist ein temporeicher Spieler mit einem sehr guten Charakter, der in unsere bestehende Mannschaft passen wird", wird Sportboss Christian Werner in der Pressemitteilung zitiert. "Seine technischen Fähigkeiten geben uns weitere Möglichkeiten im Offensivspiel. Danke an den FC Schalke 04, Górnik Zabrze, die Berater von Soichiro und natürlich auch ihn selbst, dass wir diesen Transfer kurz vor Ende der Transferphase vollenden konnten."

Der Offensivspieler war zuletzt an den polnischen Erstligisten Gornik Zabre ausgeliehen, die Leihe in Polen wurde aber aufgelöst. Der Japaner war dort nach AZ-Informationen nicht glücklich und wechselt nun von Schalke 04 nach Giesing. "Ich bin sehr gespannt auf München, den Verein, die Mannschaft und auch die Fans", sagt Neuzugang Kozuki. "In den Gesprächen mit Argirios Giannikis und Dr. Christian Werner habe ich einen sehr guten Eindruck meines neuen Vereins bekommen und freue mich nun sehr, dies bald auch selbst erleben zu dürfen." In der 1. Bundesliga absolvierte der 23-jährige fünf Spiele für die Königsblauen und erzielte gegen RB Leipzig sein erstes Tor. In der 2. Liga stand Kozuki ebenfalls fünf Mal für den Revier-Klub auf dem Rasen.

Der Deal ist seit Montagabend fix, am 2. September endete auch das Transferfenster in der 3. Liga.

26.06.2024 – Greilinger verlässt die Löwen und schließt sich Wiesbaden an

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell! Wie die AZ bereits vor einigen Tagen berichtete, verlässt der nächste Identifikations-Löwe den TSV 1860. Fabian Greilinger schließt sich zur neuen Saison Drittliga-Rivale SV Wehen Wiesbaden an.

"In den Gesprächen mit Fabi und seinem Management sind alle Parteien gemeinschaftlich zum Schluss gekommen, dass es ihm guttun wird, den Schritt aus München, aus dem Freistaat Bayern hinauszuwagen und eine neue Herausforderung zu suchen. In der neuen Saison war die Chance für Fabi, seine gewünschten Einsatzzeiten zu erhalten, nicht gegeben, dies haben wir ihm offen und ehrlich kommuniziert", erklärt Sportchef Christian Werner in einer Pressemitteilung. "Fabi war jederzeit mit vollem Einsatz dabei, ein Vollblutlöwe mit dem Herz am rechten Fleck."

Auch Greilinger, der seit 2015 die Schuhe für die Löwen schnürte, äußerte sich auf Instagram zu seinem Abschied. "Liebe Löwenfamilie, nach 9 Jahren ist es nun leider an der Zeit “Servus” zu sagen. Ich hätte mich gerne anders von Euch verabschiedet, aber so ist das leider manchmal im Fußball. Ich hoffe, dass wir das bei dem Auswärtsspiel von meinem neuen Verein in München nachholen können. Danke für diese tolle, intensive Zeit und natürlich DANKE für Eure unermüdliche Unterstützung! Es war mir immer eine Ehre im Löwentrikot spielen zu dürfen und ich habe immer alles gegeben", so der 23-Jährige.

25.06.2024 – Offiziell! Raphael Schifferl wird ein Löwe

Jetzt ist es offiziell: Raphel Schifferl wird künftig für die Löwen auflaufen. Am Dienstagmittag hat der Verein die Verpflichtung des Innenverteidigers bekanntgegeben.

"Im vergangenen Jahr konnte ich mich schon im Großraum München einleben", wird der 24-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich durfte hier schon einiges kennenlernen und habe natürlich auch schon mitbekommen, welche Strahlkraft der TSV 1860 München hat. Ich freue mich extrem auf das neue Kapitel."

"Raphael war in der vergangenen Saison einer der besten Innenverteidiger der 3. Liga", sagt Christian Werner. "Wir wussten, dass auf der Innenverteidiger-Position Handlungsbedarf bestehen wird und haben uns daher bereits frühzeitig um eine Lösung gekümmert. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Position nun mit unserem Wunschspieler besetzen können."

Neu-Löwe Schifferl beim Medizincheck

Beim TSV 1860 steht der nächste Neuzugang bevor: Am Dienstagvormittag hat die AZ Raphael Schifferl dabei entdeckt, wie er an der Grünwalder Straße zum Medizincheck erschienen ist. Im Anschluss ging es zur Vertragsunterschrift. Nach AZ-Informationen fehlen noch die letzten Unterlagen von Schifferls Stammverein Wolfsberger AC. Die Verpflichtung soll am Dienstagnachmittag offiziell bekanntgegeben werden.

Der 1,95 Meter große Innenverteidiger spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei der SpVgg Unterhaching. Bei den Vorstädtern zählte der 24-Jährige zu den Leistungsträgern und verpasste lediglich ein Ligaspiel aufgrund einer Gelbsperre. Bei seinem Stammverein Wolfsberger AC steht er noch bis Sommer 2025 unter Vertrag.

Sollte der Wechsel erwartungsgemäß über die Bühne gehen, wären die Löwen in der Innenverteidigung trotz der Abgänge von Niklas Lang und Michael Glück für die kommende Saison gut aufgestellt. Neben Schifferl stehen mit Kapitän Jesper Verlaat, Max Reinthaler und Leroy Kwadwo drei weitere gestandene Spieler unter Vertrag, die im Abwehrzentrum spielen können.

24.06.2024 – Glück-Wechsel zum VfB Stuttgart perfekt: "Zeit, eine neue Erfahrung zu machen"

Der Wechsel von Löwen-Talent Michael Glück zum VfB Stuttgart ist perfekt. Wie der TSV 1860 am Montag mitteilte, habe man sich mit dem 21-Jährigen, dessen Vertrag noch ein Jahr Laufzeit hatte, auf eine Trennung verständigt.

"In einem offenen, ehrlichen und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Gespräch hat mir Michael Glück mitgeteilt, dass er seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag nicht weiter verlängern wird", erklärte Löwen-Geschäftsführer Christian Werner. "Daraufhin mussten wir eine Entscheidung treffen und haben uns schlussendlich dafür entschieden, von den Vorzügen eines vorzeitigen Spielerwechsels zu profitieren." Zuletzt stand eine Ablösesumme von 350.000 Euro im Raum, die via Boni noch auf 800.000 Euro anstiegen kann.

"Ich war seit 2018 beim TSV 1860 München, habe hier im Nachwuchs eine sehr gute Ausbildung genossen und meine ersten Schritte im Profifußball gemacht", sagte Michael Glück zum Abschied aus Giesing. "Nun ist es an der Zeit, eine neue Erfahrung zu machen. Danke allen Löwinnen und Löwen für eine tolle Zeit, an die ich immer wieder gerne zurückdenken werde."

23.06.2024 – Bundesliga-Keeper per Leihe zu 1860?

Nachdem der Transfer von Unterhachings Torhüter René Vollath (34) zum TSV 1860 geplatzt ist, sind die Löwen weiterhin auf der Suche nach einem Stellvertrter für Marco Hiller. Oder bekommt der 27-jährige Urlöwe nach dem Abschied von David Richter nach Osnabrück doch härtere Konkurrenz als gedacht?

Nach Informationen der "Sport Bild" soll Jan Olschowsky von Borussia Mönchengladbach vor einem Wechsel nach Giesing stehen. Im Raum steht demnach ein Leihgeschäft des gebürtigen Neussers, der seinen Vertrag bei den Fohlen erst im Februar bis 2027 verlängert hatte. Bemerkenswert: Wie das Blatt schreibt, sei der 22-Jährige bei den Löwen "sofort gesetzt, könnte wichtige Spielpraxis sammeln".

Olschowsky spielt bereits seit 14 Jahren für Borussia Mönchengladbach und kam zuletzt überwiegend bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz. Dennoch durfte er bereits viermal in der Bundesliga auflaufen.

21.06.2024 – Vor 1860-Auftakt: Güler folgt Vrenezi nach Köln

Damit ist Abgang Nummer 20 an der Grünwalder Straße perfekt: Nach nur einem halben Jahr verlässt Serhat-Semih Güler den TSV 1860, Verein und Stürmer einigten sich auf die Auflösung des noch bis 2025 datierten Vertrags. Medienberichten zufolge schließt er sich wie Albion Vrenezi, dessen Vertrag in Giesing ausgelaufen war, Sechzigs Ligakontrahenten Viktoria Köln an.

Das letzte große Fragezeichen bei den Löwen ist somit Fabian Greilinger, bei dem weiterhin unklar ist, ob der 23-Jährige seinen Vertrag noch verlängern und somit auch in der neuen Saison das blaue Trikot tragen wird.



20.06.2024 – 1860 holt Rechtsverteidiger Tim Danhof

Der TSV 1860 hat Rechtsverteidiger Tim Danhof von Erzgebirge Aue verpflichtet. Dies teilten die Löwen am Donnerstag mit. "Tim war in der abgelaufenen Saison einer der besten Rechtsverteidiger der 3. Liga. Er kann neben dieser Position sowohl im rechten Mittelfeld als auch auf der rechten offensiven Außenbahn eingesetzt werden", sagte Christian Werner in einer Pressemitteilung. "Diese Polyvalenz und die Option, noch flexibler aufstellen zu können, gibt zudem weiteres Entwicklungspotential für nachrückende Jugendspieler."

Der gebürtige Erlanger erzielte in der abgelaufenen Saison vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

19.06.2024 – Tim Rieder und Valmir Sulejmani verlassen die Löwen

Der TSV 1860 hat zwei weitere Abgänge bekanntgegeben: Tim Rieder, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde und Valmir Sulejmani (vorzeitige Vertragsauflösung) verlassen die Löwen.

Zwarts verlässt 1860 und folgt Richter nach Osnabrück

Joel Zwarts verlässt den TSV 1860 nach nur einer Saison und wechselt zum Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Er folgt damit Torhüter David Richter, der die Löwen bereits in Richtung Bremer Brücke verlassen hat. "Es war mir eine Ehre, für den TSV 1860 München zu spielen", sagt der 25-jährige Niederländer. "Ich habe die Zeit, vor allem im ersten halben Jahr, sehr genossen, denn ich konnte spielen und Spaß haben. Vielen Dank allen Löwen-Fans und alles Gute für Euch und alle beim TSV 1860."

Zwarts hatte schon vor einiger Zeit seinen Wechselwunsch hinterlegt, um in seine Heimat wechseln zu können. Das hat zwar nicht geklappt, aber Osnabrück liegt zumindest deutlich näher an den Niederlanden als München. Das Abschiedsgesuch des Angreifers, dessen Vertrag noch bis 2025 gelaufen wäre, bestätigten die Löwen nun. Über eine mögliche Ablösesumme machten Sechzig und der VfL keine Angaben.

"Ich kannte den VfL bereits, bevor mich der Verein bezüglich eines Wechsels kontaktiert hat", erklärte Zwarts in der Stellungnahme bei seinem neuen Verein. "Der VfL ist auch durch die Nähe in den Niederlanden recht bekannt. Ich freue mich total darauf, zukünftig hier spielen zu dürfen."

17.06.2024 – Torwart-Hammer bei 1860? Löwen baggern wohl an Hachings Vollath

Steht der TSV 1860 vor einer spektakulären Neuverpflichtung zwischen den Pfosten? Medienberichten zufolge baggern die Löwen an René Vollath, dem Stammkeeper der SpVgg Unterhaching. Nach AZ-Informationen hatte es zuletzt guten Kontakt zwischen dem 34-Jährigen und den Giesingern gegeben. Vollath, der im Sommer 2022 von Türkgücü München zur Spielvereinigung gewechselt war, hatte in der vergangenen Saison in 36 Einsätzen 46 Gegentore kassiert, hielt seinen Kasten satte 14 Mal sauber. Nur Ulms Christian Ortag blieb öfter ohne Gegentor (16 Mal).

Der gebürtige Amberger ist seit Sommer 2023 zusätzlich Leiter der Hachinger Torhüter-Akademie – und genau darin liegt der springende Punkt. Vollath soll wohl früher als von ihm geplant einen Schritt zurück und den Weg für Torwart-Talent und U17-Weltmeister Konstantin Heide (18) freimachen.

Nach dem Abschied von David Richter (25) in Richtung Osnabrück ist bei den Löwen die Position des Herausforderers für Stammkeeper Marco Hiller noch vakant. Sechzigs dritter Keeper Julius Schmid (23) hatte sich Türkgücü angeschlossen. Zwar hatten die Löwen Torhütertalent Erion Avdija mit einem Profivertrag ausgestattet, doch als echter Kontrahent für Platzhirsch Hiller gilt der 19-Jährige noch nicht. Routinier Vollath hingegen wäre ein echter Gradmesser für den 27-jährigen Ur-Löwen, der sich definitiv nicht freiwillig auf die Bank setzen würde.

14.06.2024 – Ouro-Tagba unterschreibt in Köln, spielt aber zunächst in Regensburg

Nachdem sein Vertrag beim TSV 1860 ausgelaufen war, hat Mansour Ouro-Tagba einen neuen Verein gefunden. Der 19 Jahre alte Stürmer wechselt zu Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Der Nationalspieler Togos wird jedoch nicht direkt für den FC auflaufen, sondern in der Saison 2024/25 an den Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg verliehen. "Wir werden ihn während der Leihe eng begleiten, bevor ab Sommer 2025 dann bei uns sein nächster Karriereschritt folgen soll", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Dies teilte der FC am Freitag mit. Der Klub aus der Domstadt darf derzeit zwar Spieler verpflichten, sie aber nicht für den aktuellen Spielbetrieb registrieren. Grund dafür ist die vom Weltverband Fifa verhängte Sperre, die sich der FC im Zusammenhang mit der Verpflichtung des damals minderjährigen Jaka Cuber Potocnik eingehandelt hatte. Diese galt bereits im vergangenen Winter und greift nun auch im Sommer. Wie beim Fall von Ouro-Tagba ist es aber möglich, für die Zukunft zu planen und aktiv zu sein.

06.06.2024 – David Richter verlässt 1860 in Richtung Osnabrück

Nach nur einem Jahr verlässt Torwart David Richter die Grünwalder Straße wieder und schließt sich Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück an. Wie der TSV 1860 am Donnerstagabend mitteilte, hätten sich der Verein und der 25-Jährige auf eine vorzeitige Beendigung des eigentlich noch bis 2025 laufenden Vertrags verständigt. Von einer kleinen Ablösesumme ist demnach auszugehen. Richter war in 14 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen (elfmal in der Liga, zweimal im Totopokal).

"Ich bin den Löwen sehr dankbar, dass sie meinem Wunsch nach einer Veränderung zugestimmt haben", sagte David Richter. "In der vergangenen Saison konnte ich mich persönlich weiterentwickeln und danke allen, die daran beteiligt waren. Dem TSV 1860 München, den Mitarbeitern, den Fans und meinen Mannschaftskollegen wünsche ich alles Gute."

"David Richter hat sich in der vergangenen Saison als Teamplayer erwiesen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", sagt Christian Werner. "In intensiven Verhandlungen mit dem VfL Osnabrück konnten wir eine Lösung finden, die für alle beteiligten Parteien einen Mehrwert bringt. David wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit."

05.06.2024 – Drei Junglöwen rücken in den Profi-Kader des TSV 1860 auf

Mit Torhüter Erion Avdija (19), Innenverteidiger Sean Dulic (18) und Linksaußen Raphael Ott (18) rücken drei hoffnungsvolle Talente aus der U19 ins Profi-Team von 1860-Trainer Argirios Giannikis. "Wir ziehen zur neuen Saison drei Jugendspieler mit großem Potenzial in den Profi-Kader", sagte Christian Werner, Geschäftsführer Sport der Löwen. "Alle drei besitzen auf ihren Positionen außergewöhnliches Talent, das wir hoffen, auf die nächste Stufe heben zu können."

Avdija hatte in der Vergangenheit bereits am Training der Profis teilgenommen und war im Winter 2023 im Trainingslager in Belek dabei. Dulic agierte als Kapitän der Löwen-U19 und durfte bereits einige Male in der Bayernliga-Mannschaft auflaufen. Ott erzielte für die 19 in der abgelaufenen Saison zehn Tore, profitierte laut Klubangaben dabei auch von zusätzlichen Trainingseinheiten mit Nachwuchskoordinator Stefan Lex.

30.05.2024 – Zwarts wohl vor Abschied aus München

Erst vor knapp einem Jahr wechselte Joel Zwarts an die Grünwalder Straße 114. Satte 150.000 Euro ließen sich die Löwen die Dienste des Niederländers kosten, der vom damaligen Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg kam. Doch nach einer Saison steht Zwarts wohl schon wieder vor dem Abschied, das berichtet der "Kicker". Der Stürmer soll den Verantwortlichen um Sportchef Christian Werner bereits mitgeteilt haben, zurück in seine Heimat wechseln zu wollen.

Auf einen Abgang wären die Münchner gut vorbereitet, wechselten in der vergangenen Woche doch mit Patrick Hobsch (von der SpVgg Unterhaching), Fabian Schubert (vom FC St. Gallen) und Maximilian Wolfram (vom SC Verl) gleich drei Stürmer in die bayerische Landeshauptstadt. Da der 25-Jährige beim TSV 1860 noch ein Arbeitspapier bis 2025 hat, wird für Zwarts neuen Klub entweder eine Ablösesumme fällig oder Sechzig einigt sich mit dem Spieler auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

26.05.2024 – Wolfram wird ein Löwe

Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim TSV 1860. Maximilian Wolfram wechselt vom SC Verl an die Grünwalder Straße 114. "Er bringt viel Erfahrung in die Mannschaft", wird Sport-Geschäftsführer Christian Werner in der Pressemitteilung zitiert. "Mit seiner Torgefährlichkeit, die er auch in der gerade beendeten Saison beim SC Verl gezeigt hat, ist er für jede Mannschaft der 3. Liga eine Bereicherung."

Auch Wolfram selbst freut sich über den Tapetenwechsel: "Ich kann es kaum erwarten, beim TSV 1860 zu spielen. Bei meinen Spielen als Gast im Grünwalder Stadion, bei den Gesprächen mit Christian Werner und bei meinem ersten Tag hier am Trainingsgelände habe ich einen sehr guten Eindruck gewonnen und freue mich auf das, was nun vor mir liegt."

Der 27-Jährige kommt mit einer Erfahrung von mehr als 170 Spielen in der 3. Liga nach München. In der vergangenen Saison erzielte Wolfram für den SC Verl sieben Tore. Zusätzlich bereitete der Rechtsfuß vier Tore vor. Wolfram ist nach Fabian Schubert, David Philipp, Tunay Deniz, Patrick Hobsch und Florian Bähr der sechste Neuzugang der Giesinger.

24.05.2024 – Offiziell: Patrick Hobsch wechselt zu den Löwen

Jetzt ist es fix! Patrick Hobsch wird ab sofort für die Löwen auflaufen. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Der 29-Jährige erhält die Rückennummer 34, die bereits sein Vater Bernd Hobsch in den Bundesliga-Spielzeiten 1997/98 und 1998/99 bei den Löwen getragen hat.

"Patrick Hobsch habe ich schon lange auf der Wunschliste für das neue Löwenrudel", sagt Dr. Christian Werner. "Patrick bringt alles mit, was es braucht, um beim TSV 1860 München erfolgreich zu sein. Er ist nicht nur torgefährlich, sondern bringt auch eine sehr positive Einstellung mit. Patrick wird auf und neben dem Platz ein sehr wichtiger Spieler für uns sein."

Hobsch begann seine Karriere in Franken. Neben den Jugendvereinen Ochenbruck, Woffenbach und Feucht hat der gebürtige Bremer auch den Club aus Nürnberg, Seligenporten und Bayreuth in seiner Vita. Von der Altstadt wechselte der 29-Jährige nach Lübeck und schlussendlich zur SpVgg Unterhaching, für die er in der abgelaufenen Saison alle 38 Spiele absolvierte und dabei 13 Treffer erzielte.

"Für den TSV 1860 München auflaufen zu dürfen, die Rückennummer, die mein Vater hier in der 1. Bundesliga getragen hat, zu erhalten und damit quasi in seine Fußstapfen zu treten ist natürlich etwas ganz Besonderes", sagt Hobsch. "Noch wichtiger ist jedoch, dass ich hier meinen eigenen Weg gehen möchte, meine eigenen Erfolge sammle und diesem großartigen Verein helfe, erfolgreich zu sein. Ich freue mich auf 19 ausverkaufte Heimspiele und eine unfassbare Atmosphäre im Grünwalder Stadion."

23.05.2024 – AZ exklusiv: Hobsch absolviert Medizincheck bei den Löwen

Bei den Löwen steht schon der nächste Transfer bevor: Nach AZ-Informationen ist Patrick Hobsch am Donnerstag um 11.50 Uhr bei Sechzig aufgeschlagen. Der Medizincheck ist bereits absolviert, nun soll die Vertragsunterschrift erfolgen. Der ehemalige Stürmer der SpVgg Unterhaching wird einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

Ursprünglich war geplant, die Verpflichtung des Sohnes vom ehemaligen Bundesligaspieler Bernd Hobsch nach dem Transfer von Fabian Schubert (siehe Eintrag unten) erst am Freitag oder am Wochenende bekanntzugeben. Ob es dabei bleibt, wird sich zeigen.

Vierter Neuzugang fix: Löwen verpflichten Fabian Schubert vom FC St. Gallen

Die Löwen sind weiter auf Shoppingtour! Am Donnerstag haben die Münchner den vierten Neuzugang in diesem Sommer präsentiert: Mittelfeldspieler Fabian Schubert wechselt vom FC St. Gallen an die Grünwalder Straße.

Der Kärntner spielte nach seiner Ausbildung bei AKA Kärnten unter anderem bei der SV Ried, Sturm Graz, dem TSV Hartberg und Blau-Weiß Linz. Bei den Oberösterreichern erzielte er in 56 Spielen der zweiten österreichischen Liga 48 Treffer und bereitete 15 weitere vor. Im Sommer 2021 wechselte Fabian Schubert zum FC St. Gallen in die Schweizer Super League.

"Fabian Schubert wird nicht nur als torgefährlicher Mittelstürmer, sondern auch als Führungspersönlichkeit zum TSV 1860 München wechseln", sagt Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner. "Mit seiner Erfahrung aus knapp 300 Spielen im Herrenbereich bringt er viel von dem mit, was wir für unsere Löwen-Mannschaft 2024/25 gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote für die Löwen entschieden hat."

"Der TSV 1860 München hat sowohl in Österreich als auch in der Schweiz einen klangvollen Namen", sagt Fabian Schubert. "Wenn die Löwen rufen, ist es nur schwer, diesem Angebot zu widerstehen. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen hier war mir schnell klar, dass ich das Löwen-Trikot tragen möchte und freue mich nun sehr auf die neue Saison."