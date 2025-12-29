Trainingslager-Newsblog zum TSV 1860: Zahlreiche Drittligisten bereiten sich in Belek auf die Rückrunde vor
Die Mission Aufstieg beginnt im Jahr 2026 für den TSV 1860 mit einem Trainingslager. Vom 3. Januar bis zum 10. Januar geht es für die Mannen um Kevin Volland, Jesper Verlaat und Thomas Dähne in die Türkei. In Belek, wo zu der Zeit mehrere Drittligisten aufschlagen, trainieren die Giesinger im Susesi-Sportzentrum. Es gilt fit für die Rückrunde zu werden. Die AZ ist mit einem Löwen-Reporter vor Ort.
Trainingslager vom 29. Dezember
Diese Klubs sind mit Sechzig in Belek
Nur ein Testspiel bestreitet der TSV 1860 im Trainingslager. Am 9. Januar (13 Uhr) treffen die Münchner im Susesi-Sportzentrum auf Winterthur aus der Schweiz. Übrigens: Nicht nur für die Löwen geht es in die Türkei. Auch Rot-Weiss Essen bereitet sich auf den Rückrundenstart in der Nähe von Antalya vor. Der erste Pflichtspielgegner von Sechzig ist in Lara.
In Belek sind auch Alemannia Aachen (2. bis 11. Januar), der MSV Duisburg (3. bis 10. Januar) und der SSV Ulm (2. bis 10. Januar).
Trainingslager vom 28. Dezember
Löwen können sich auf sonniges Trainingslager freuen
Noch können die Münchner die Füße hoch legen. Erst am Morgen des 3. Januar bricht der Sechzig-Tross nach Belek auf. Die Wetterprognose: Es soll am kommenden Samstag bis zu 15 Grad in Belek bekommen. Kein Regen wird aktuell vorausgesagt. Das klingt doch nach optimalen Bedingungen. "Für Kauczinski ist diese Woche eine hervorragende Möglichkeit, mit der Mannschaft den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen", wurde Geschäftsführer Manfred Paula bereits auf der 1860-Website zitiert.
