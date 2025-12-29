AZ-Plus

Trainingslager-Newsblog zum TSV 1860: Zahlreiche Drittligisten bereiten sich in Belek auf die Rückrunde vor

Vom 3. bis zum 10. Januar absolviert der TSV 1860 sein Trainingslager in Belek. Die AZ ist mit einem Löwen-Reporter vor Ort. Hier gibt's den Newsblog mit allen wichtigen Informationen.
AZ |
Will mit dem TSV 1860 in Belek den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen: Chefcoach Markus Kauczinski.
Will mit dem TSV 1860 in Belek den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen: Chefcoach Markus Kauczinski.

Die Mission Aufstieg beginnt im Jahr 2026 für den TSV 1860 mit einem Trainingslager. Vom 3. Januar bis zum 10. Januar geht es für die Mannen um Kevin Volland, Jesper Verlaat und Thomas Dähne in die Türkei. In Belek, wo zu der Zeit mehrere Drittligisten aufschlagen, trainieren die Giesinger im Susesi-Sportzentrum. Es gilt fit für die Rückrunde zu werden. Die AZ ist mit einem Löwen-Reporter vor Ort. 

Trainingslager vom 29. Dezember 

Diese Klubs sind mit Sechzig in Belek

Nur ein Testspiel bestreitet der TSV 1860 im Trainingslager. Am 9. Januar (13 Uhr) treffen die Münchner im Susesi-Sportzentrum auf Winterthur aus der Schweiz. Übrigens: Nicht nur für die Löwen geht es in die Türkei. Auch Rot-Weiss Essen bereitet sich auf den Rückrundenstart in der Nähe von Antalya vor. Der erste Pflichtspielgegner von Sechzig ist in Lara. 

In Belek sind auch Alemannia Aachen (2. bis 11. Januar), der MSV Duisburg (3. bis 10. Januar) und der SSV Ulm (2. bis 10. Januar). 

Trainingslager vom 28. Dezember

Löwen können sich auf sonniges Trainingslager freuen

Noch können die Münchner die Füße hoch legen. Erst am Morgen des 3. Januar bricht der Sechzig-Tross nach Belek auf. Die Wetterprognose: Es soll am kommenden Samstag bis zu 15 Grad in Belek bekommen. Kein Regen wird aktuell vorausgesagt. Das klingt doch nach optimalen Bedingungen. "Für Kauczinski ist diese Woche eine hervorragende Möglichkeit, mit der Mannschaft den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen", wurde Geschäftsführer Manfred Paula bereits auf der 1860-Website zitiert. 

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kaiser Jannick vor 17 Stunden / Bewertung:

    Ein Trainingslager bei top Wetterbedingungen macht durchaus Sinn, vor allem auch deswegen, weil wir viele Rekonvaleszenten haben, die sich bei Wärme bzgl. ihrer Beschwerden sicherlich besser wieder eingliedern können, als bei der aktuellen Kälte. Die Türkei ist halt preiswerter, als Spanien, Portugal etc., das sehen auch Millionen Urlauber jährlich so, ohne dass damit ein politisches Statement verbunden wäre. Es ist also Unfug, hier wieder Politik in den Sport zu bringen, nur um dagegen zu sein. Wo könnte man denn heutzutage sonst noch hinfahren, ohne dass irgendwer den moralinsauren Zeigefinger erhebt?

    Antworten
  • Der Münchner vor 18 Stunden / Bewertung:

    Wer fährt heutzutage noch zum Erdogan?
    Warum nicht gleich zum Putin?

    Antworten
  • sircharles vor 22 Stunden / Bewertung:

    Für das Geld könnten Sie auch einen neuen Spieler holen.

    Antworten
