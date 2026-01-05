Vom 3. bis zum 10. Januar absolviert der TSV 1860 sein Trainingslager in Belek. Die AZ ist mit einem Löwen-Reporter vor Ort. Hier gibt's den Newsblog mit allen wichtigen Informationen.

Die Mission Aufstieg beginnt im Jahr 2026 für den TSV 1860 mit einem Trainingslager. Vom 3. Januar bis zum 10. Januar geht es für die Mannen um Kevin Volland, Jesper Verlaat und Thomas Dähne in die Türkei. In Belek, wo zu der Zeit mehrere Drittligisten aufschlagen, trainieren die Giesinger im Susesi-Sportzentrum. Es gilt fit für die Rückrunde zu werden. Die AZ ist mit einem Löwen-Reporter vor Ort.

Trainingslager vom 5. Januar

Löwen am Nachmittag im Kraftraum

Tag drei in Belek. Die Löwen starten um 10 Uhr (Ortszeit). Trainer Markus Kauczinski bittet dann seine Truppe auf den Trainingsplatz am Susesi-Sportzentrum. Am Nachmittag werden die Münchner dagegen im Kraftraum arbeiten.

Trainingslager vom 4. Januar

Pfeifer verletzt sich und verlässt unter Tränen den Platz

Pünktlich zum Gesang des Muezzin für das Nachmittagsgebet begann der TSV 1860 um 15.30 Uhr den zweiten Teil des Sonntagstrainings. Pass- und Abschlussübungen standen auf dem Programm. Dabei verletzte sich der nächste Löwe. Manuel Pfeifer blieb nach einem Schuss am Boden liegen. Kapitän Jesper Verlaat eilte sofort zu ihm. Humpelnd und unter Tränen verließ der Außenverteidiger schließlich den Platz und wurde von Pressesprecher Rainer Kmeth mit dem Auto weggefahren. Eine Diagnose wird am Montag erwartet.

Kauczinski gibt Update bei Niederlechner

Während der TSV 1860 um 15.30 Uhr (Ortszeit) die zweite Trainingseinheit absolviert, ist Florian Niederlechner im kalten Deutschland. Der Stürmer absolviert aufgrund seiner Muskelverletzung ein Reha-Programm in der Nähe von Rosenheim. Wie sich Niederlechner die Verletzung zuzog, weiß man bei Sechzig nicht genau.

"Wir können nicht den Punkt sagen, an dem er sich verletzt hat", so Kauczinski: "Er hat es vor der Winterpause schon ein bisschen mitgeschleppt. Man hat nur gemerkt, dass es nicht besser wird. Dann war der Punkt, an dem wir eingreifen mussten." Auch wann genau der Routinier wieder mit dem Team trainiert, kann er bis jetzt nicht abschätzen. Das Niederlechner-Geheimnis.

Lautstarke Kauczinski-Anweisungen – Ständchen für Dähne

Das erste Training am Sonntag ist rum. Vor rund 30 mitgereisten Fans stand im Susesi-Sportzentrum das von Coach Markus Kauczinski angekündigte Pressingverhalten an. In Fünferteams spielten die Münchner auf zwei Tore. Dabei gab der gebürtige Gelsenkirchner lautstark Anweisungen: "Es geht um Tempo." Auch forderte Kauczinski, dass seine Mannen die Köpfe oben lassen. Interessant: Löwen-Boss Manfred Paula stand wie schon am Samstag in Trainingsklamotten auf dem Platz, half mit. Nach der Einheit ließen sich die Anhänger noch etwas einfallen. Während nicht alle Spieler dran dachten, bekam Geburtstagskind Thomas Dähne von ihnen ein Ständchen. Der Keeper feiert in Belek seinen 32. Geburtstag.

TSV 1860 hat am Sonntag zwei Einheiten

Am Samstag haben sich die Löwen locker warmgemacht, nun geht es zur Sache. Für den Sonntag hat Trainer Markus Kauczinski zwei Einheiten im Susesi-Sportzentrum angesetzt. Um 10 Uhr und um 15.30 Uhr (Ortszeit) müssen die Münchner schufften. Das Wetter: Bewölkt, aber bis zu 13 Grad.

Trainingslager vom 3. Januar

Erste Trainingseinheit bei angenehmen Abendtemperaturen

Viel Zeit, das Zimmer zu beziehen, hatten die Löwen nicht. Schon um kurz nach 17 Uhr stand am Samstag die erste Trainingseinheit im Susesi-Sportzentrum an, eine traumhafte Anlage mit bestem englischen Rasen. Präsident Gernot Mang, der schon am Vortag angereist war, begrüßte das Team um Trainer Markus Kauczinski. Bei angenehmen Abendtemperaturen absolvierten die Münchner vor einem spektakulären Sonnenuntergang ein lockeres Programm. Der Trainer wollte seine Mannen nicht überstrapazieren.

Duo muss Trip nach Belek kurzfristig absagen

Innenverteidiger Siemen Voet und Nachwuchskeeper Paul Bachmann müssen den Trip kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Dafür reist Bayernliga-Torhüter Stefan Musa nach. Der 23-Jährige kam im Sommer vom TSV Landsberg.

Löwen-Tross in Antalya gelandet

Das Trainingslager kann beginnen. Der TSV 1860 ist überpünktlich um 14.03 Uhr (Ortszeit) in Antalya gelandet. Auf dem dreistündigen Flug konnten die Münchner nochmal Kräfte tanken. Einige Spieler hielten ein Nickerchen, andere hörten ein bisserl Musik. Interessant: Coach Markus Kauczinski saß alleine mehrere Reihen vor dem Team. Für die Mannschaft geht es nun mit dem Bus ins Teamhotel nach Belek, ehe die erste Trainingseinheit ansteht.

Flogen am Samstagmorgen nach Belek: Die Löwen um Kapitän Jesper Verlaat. © Kilian Kreitmair

Sechzig bricht nach Belek auf

Der frühe Löwe fliegt nach Belek. Um Punkt 7 Uhr kam die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski mit bester Laune gesammelt am Münchner Flughafen an. Vollbepackt ging es für Kapitän Jesper Verlaat, Kevin Volland und Co. erstmal zum Check-In und zur Sicherheitskontrolle. Manch ein Giesinger suchte in der Schlange noch einen Zimmerpartner. Um 14.35 Uhr Ortszeit soll die Maschine dann in Antalya landen. Die erste Trainingseinheit steht um 17 Uhr an.

Trainingslager vom 2. Januar

Niederlechner fliegt nicht nach Belek

Das Jahr für Florian Niederlechner beginnt, wie 2025 endete – mit einer Enttäuschung. Der Stürmer wird nicht mit ins Trainingslager nach Belek fliegen. Das verkündete Coach Markus Kauczinski am Freitagmittag. "Er hat muskuläre Probleme und wird hier aufgebaut", so der gebürtige Gelsenkirchener in einer Videobotschaft auf dem Instagram-Account der Löwen: "Wir könnten ihn im Trainingslager nicht voll belasten."

Trainingslager vom 29. Dezember

Diese Klubs sind mit Sechzig in Belek

Nur ein Testspiel bestreitet der TSV 1860 im Trainingslager. Am 9. Januar (13 Uhr) treffen die Münchner im Susesi-Sportzentrum auf Winterthur aus der Schweiz. Übrigens: Nicht nur für die Löwen geht es in die Türkei. Auch Rot-Weiss Essen bereitet sich auf den Rückrundenstart in der Nähe von Antalya vor. Der erste Pflichtspielgegner von Sechzig ist in Lara.

In Belek sind auch Alemannia Aachen (2. bis 11. Januar), der MSV Duisburg (3. bis 10. Januar) und der SSV Ulm (2. bis 10. Januar).

Trainingslager vom 28. Dezember

Löwen können sich auf sonniges Trainingslager freuen

Noch können die Münchner die Füße hoch legen. Erst am Morgen des 3. Januar bricht der Sechzig-Tross nach Belek auf. Die Wetterprognose: Es soll am kommenden Samstag bis zu 15 Grad in Belek bekommen. Kein Regen wird aktuell vorausgesagt. Das klingt doch nach optimalen Bedingungen. "Für Kauczinski ist diese Woche eine hervorragende Möglichkeit, mit der Mannschaft den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen", wurde Geschäftsführer Manfred Paula bereits auf der 1860-Website zitiert.