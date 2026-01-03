Trainingslager-Newsblog zum TSV 1860: Erste Trainingseinheit schon am Samstag

Vom 3. bis zum 10. Januar absolviert der TSV 1860 sein Trainingslager in Belek. Die AZ ist mit einem Löwen-Reporter vor Ort. Hier gibt's den Newsblog mit allen wichtigen Informationen.

Bereits am Samstagabend stand die erste Trainingseinheit der Löwen auf dem Programm.

Die Mission Aufstieg beginnt im Jahr 2026 für den TSV 1860 mit einem Trainingslager. Vom 3. Januar bis zum 10. Januar geht es für die Mannen um Kevin Volland, Jesper Verlaat und Thomas Dähne in die Türkei. In Belek, wo zu der Zeit mehrere Drittligisten aufschlagen, trainieren die Giesinger im Susesi-Sportzentrum. Es gilt fit für die Rückrunde zu werden. Die AZ ist mit einem Löwen-Reporter vor Ort.

Trainingslager vom 3. Januar

Erste Trainingseinheit bei angenehmen Abendtemperaturen

Viel Zeit, das Zimmer zu beziehen, hatten die Löwen nicht. Schon um kurz nach 17 Uhr stand am Samstag die erste Trainingseinheit im Susesi-Sportzentrum an, eine traumhafte Anlage mit bestem englischen Rasen. Präsident Gernot, der schon am Vortag angereist war, begrüßte das Team um Trainer Markus Kauczinski. Bei angenehmen Abendtemperaturen absolvierten die Münchner vor einem spektakulären Sonnenuntergang ein lockeres Programm. Der Trainer wollte seine Mannen nicht überstrapazieren.

Duo muss Trip nach Belek kurzfristig absagen

Innenverteidiger Siemen Voet und Nachwuchskeeper Paul Bachmann müssen den Trip kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Dafür reist Bayernliga-Torhüter Stefan Musa nach. Der 23-Jährige kam im Sommer vom TSV Landsberg.

Löwen-Tross in Antalya gelandet

Das Trainingslager kann beginnen. Der TSV 1860 ist überpünktlich um 14.03 Uhr (Ortszeit) in Antalya gelandet. Auf dem dreistündigen Flug konnten die Münchner nochmal Kräfte tanken. Einige Spieler hielten ein Nickerchen, andere hörten ein bisserl Musik. Interessant: Coach Markus Kauczinski saß alleine mehrere Reihen vor dem Team. Für die Mannschaft geht es nun mit dem Bus ins Teamhotel nach Belek, ehe die erste Trainingseinheit ansteht.

Im Flieger nach Antalya zum Löwen-Trainingslager © Kilian Kreitmair

Sechzig bricht nach Belek auf

Der frühe Löwe fliegt nach Belek. Um Punkt 7 Uhr kam die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski mit bester Laune gesammelt am Münchner Flughafen an. Vollbepackt ging es für Kapitän Jesper Verlaat, Kevin Volland und Co. erstmal zum Check-In und zur Sicherheitskontrolle. Manch ein Giesinger suchte in der Schlange noch einen Zimmerpartner. Um 14.35 Uhr Ortszeit soll die Maschine dann in Antalya landen. Die erste Trainingseinheit steht um 17 Uhr an.

Trainingslager vom 2. Januar

Niederlechner fliegt nicht nach Belek

Das Jahr für Florian Niederlechner beginnt, wie 2025 endete – mit einer Enttäuschung. Der Stürmer wird nicht mit ins Trainingslager nach Belek fliegen. Das verkündete Coach Markus Kauczinski am Freitagmittag. "Er hat muskuläre Probleme und wird hier aufgebaut", so der gebürtige Gelsenkirchener in einer Videobotschaft auf dem Instagram-Account der Löwen: "Wir könnten ihn im Trainingslager nicht voll belasten."

Trainingslager vom 29. Dezember

Diese Klubs sind mit Sechzig in Belek

Nur ein Testspiel bestreitet der TSV 1860 im Trainingslager. Am 9. Januar (13 Uhr) treffen die Münchner im Susesi-Sportzentrum auf Winterthur aus der Schweiz. Übrigens: Nicht nur für die Löwen geht es in die Türkei. Auch Rot-Weiss Essen bereitet sich auf den Rückrundenstart in der Nähe von Antalya vor. Der erste Pflichtspielgegner von Sechzig ist in Lara.

In Belek sind auch Alemannia Aachen (2. bis 11. Januar), der MSV Duisburg (3. bis 10. Januar) und der SSV Ulm (2. bis 10. Januar).

Trainingslager vom 28. Dezember

Löwen können sich auf sonniges Trainingslager freuen

Noch können die Münchner die Füße hoch legen. Erst am Morgen des 3. Januar bricht der Sechzig-Tross nach Belek auf. Die Wetterprognose: Es soll am kommenden Samstag bis zu 15 Grad in Belek bekommen. Kein Regen wird aktuell vorausgesagt. Das klingt doch nach optimalen Bedingungen. "Für Kauczinski ist diese Woche eine hervorragende Möglichkeit, mit der Mannschaft den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen", wurde Geschäftsführer Manfred Paula bereits auf der 1860-Website zitiert.