Trainingslager-Newsblog des TSV 1860: Neu-Präsident Mang beim Fanfest mit erster Spitze gegen die Bayern

Vom 6. bis zum 13. Juli absolviert der TSV 1860 sein Trainingslager in Ulrichsberg. Die AZ ist mit ihren Löwen-Reportern vor Ort. Hier gibt's den Newsblog mit allen wichtigen Informationen.

Die ersten Testspiele sind gespielt, jetzt geht es ins Trainingslager. Anders als in den vergangenen Jahren schlägt der TSV 1860 dieses Jahr sein Quartiert nicht in Windischgarsten, sondern in Ulrichsberg auf. Im Böhmerwald bereitet Coach Patrick Glöckner zwischen dem 6. und 13. Juni seine Mannschaft auf die Saison vor. Die AZ ist mir ihren Löwen-Reportern vor Ort.

Hier gibt es alle News zum Trainingslager im Newsblog.

Trainingslager vom 9. Juli

Fanfest im Trainingslager: Neu-Präsident Mang mit erster Spitze gegen die Bayern

Um 19.11 Uhr wurde es im Festzelt hektisch. "Die Löwen kommen", meinte einer der Sechzig-Anhänger. Die Band setze an: "57, 58, 59 - Sechzig", grölte der 300-Mann-Chor. Ein zünftiger Empfang für die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner.

Vor allem Siemen Voet hatte sichtlich Gaudi beim Fanfest vor dem Trainingsplatz. "Ich mag es", meinte der neue Innenverteidiger des TSV 1860 zu seinem Teamkollegen Philipp Maier. Der Belgier schunkelte zur Musik, filmte und ließ sich den Ochsenbraten schmecken. Wie das wohl erst auf der Wiesn wird?

Alles Zukunftsmusik. Apropos Zukunft. Dass die möglichst erfolgreich wird, darum soll sich auch Gernot Mang kümmern. Der neue Oberlöwe mischte sich am Mittwochabend unter die Fans. Und stichelte später auf der Bühne das erste Mal gegen den großen Nachbarn von der Säbener Straße.

Als er auf seine schönsten Löwen-Momente angesprochen wurde, nannte er den Aufstieg in die Dritte Liga. "Das war ein unglaubliches Ergebnis", sagte er. "Zur gleichen Zeit haben die Roten die Meisterschaftsfeier gemacht. Das war so fad, aber bei uns ging die Post ab." Dafür gab es freilich Applaus.

Den bekam auch Sport-Boss Christian Werner für seine Transferpolitik. Klar wurde der Kaderbastler auch auf den Aufstieg angesprochen. "Der Trainer tötet mich, wenn ich das A-Wort sage", antwortet er. Und vertröstete die Anhänger für eine genaue Auskunft erneut auf das Fanfest.

Talent Erdogan reist angeschlagen ab, Lippmann rückt nach

Rückschlag für Offensivtalent Emre Erdogan: Der Youngster ist verletzungsbedingt vorzeitig aus dem Trainingslager abgereist. Für ihn rückte U19-Kapitän Clemens Lippmann nach. Der Abwehrspieler kam gestern beim Testspiel gegen Ried bereits zum Einsatz.

Radtour am Vormittag

Die Löwen waren am Vormittag mit den E-Bikes vom Verleih am Hotel unterwegs. Erster, der wieder zurück war, war Co-Trainer Masetzky – er hat die Gruppe abgehängt. Tunay Deniz – ohne Helm unterwegs – hätte beim Einbiegen, weil er fürs Foto posiert hat, beinahe ein Auto übersehen. Aber nochmal alles gut gegangen.

Trainingslager vom 8. Juli

Sechzig feiert souveränen Testspiel-Sieg gegen Ried

Da schau her! Die Löwen feiern im vierten Testspiel vierten Sieg - und das durchaus beeindruckend. Gegen den österreichischen Erstligisten drehten die Münchner nach der Pause so richtig auf und erzielen alle ihre fünf Treffer zum 5:0-Sieg. Hier gibt's den Ticker zum Nachlesen!

Spielberechtigung für Haugen eingetroffen

Nach AZ-Infos ist inzwischen auch die Spielgenehmigung von Neulöwe Sigurd Haugen eingetroffen. Das Wetter ist halbwegs stabil, einem Einsatz später gegen den SV Ried steht wohl nichts mehr im Wege.

Nasse Laufeinheit im Böhmerwald

Ein Teil des Teams trainiert im Hotel, ein anderer Teil ist zu einer nassen Laufrunde in den Böhmerwald aufgebrochen. Dass der Test gegen Brünk ausfällt, ist nicht ideal für den TSV 1860. Kann sein, dass Glöckner im Test am Abend doch mehr rotiert, als wie geplant beide Formationen weitgehend über 90 Minuten auflaufen zu lassen.

Testspiel am Vormittag abgesagt

Das Testspiel um 11 Uhr gegen Brünn wurde am Dienstagmorgen aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt. Das Spiel um 18.30 Uhr (hier geht es zum AZ-Liveticker) gegen Ried findet aber regulär statt.

Trainingslager vom 7. Juli

Servus, Siemen! Löwen-Neuzugang Voet stellt sich vor

Es ist seit Jahren eine schöne Tradition, dass sich die Neuzugänge im Trainingslager im Rahmen einer gemütlichen Medienrunde den Journalisten vorstellen. Den Anfang macht heuer Siemen Voet, der kürzlich von Slovan Bratislava verpflichtet wurde. Nach dem Abendessen um 19 Uhr wird sich dann die neue Nummer eins, Thomas Dähne, Zeit für die Medienschaffenden nehmen.

Der neue Abwehr-Hüne der Löwen: Siemen Voet © sampics

Zwei Trainingseinheiten am Montag geplant

Um 10 Uhr sind die Löwen am Montagvormittag das erste Mal auf dem Rasen. Nach dem Mittagessen (12.45 Uhr) findet dann die zweite Einheit des Tages statt. Zudem sind Gesprächsrunden mit Siemen Voet und Thomas Dähne geplant.

Die ersten Vorstellungsrunden der Neuzugänge finden im Restaurant des Teamhotels der Sechzger statt. © me

Trainingslager vom 6. Juli

Nach heftigem Regenschauer: Erste Einheit in Ulrichsberg läuft

Ab an die Arbeit, Männer! Nach einem heftigen Schauer ging es für die Löwen am Sonntagnachmittag bei leichtem Nieselregen zur ersten Einheit auf den Trainingsplatz. Mit dabei war natürlich auch Thomas Dähne, die neue Nummer eins der Sechzger. Der Hiller-Nachfolger trainierte gemeinsam mit dem spielenden Co-Trainer René Vollath:

Dähne und Vollath im Training

Die Feldspieler duellieren sich unterdessen auf je zwei Tore, die in der Mitte des Spielfelds zeigten, und je zwei Tore, die in entgegengesetzter Richtung aufgestellt waren. Eine klassische Spielform, die strategische Fähigkeiten im Raum und Koordination schult, ein intensives Match fördert und den Spaßfaktor hochhält.

Servus, Ulrichsberg! Bürgermeister empfängt Löwen-Tross im Trainingslager

Während im Zenith die jährliche Mitgliederversammlung läuft, hat sich die Mannschaft des TSV 1860 auf den Weg ins Trainingslager nach Ulrichsberg gemacht. Vor Ort wurde der Tross der Münchner, dem auch Neuzugang Sigurd Hausen angehört, vom Bürgermeister in Empfang genommen. In dem oberösterreichischen 2900-Einwohner-Örtchen herrscht Ausnahmezustand – auch aufgrund eines Stadtfestes.

Die Löwen wurden bei der Ankunft in Ulrichsberg vom Bürgermeister und der Stadtkapelle in Empfang genommen. © me

Die Ulrichsberger Stadtkapelle ließ es sich nicht nehmen, den prominenten Gästen aus München-Giesing ein kleines Ständchen zu spielen.

Kapitän Jesper Verlaat nahm kurzerhand den Taktstock in die Hand und versuchte sich als Dirigent, was nicht nur bei den Teamkollegen für den einen oder anderen Lacher sorgte.

Jesper Verlaat dirigiert die Ulrichsberger Stadtkapelle. © me

Nur zum Spaß haben sind die Löwen aber freilich nicht da. Am Nachmittag bittet Trainer Patrick Glöckner seine Spieler zur ersten Einheit auf den Trainingsplatz.

Die Star-Neuzugänge Florian Niederlechner und Kevin Volland mit einem Musikanten der Stadtkapelle. © me

Trainingslager vom 5. Juli

Willkommen im Newsblog zum Trainingslager

Die Koffer werden bei den Löwen langsam gepackt, am Sonntag geht es für den TSV 1860 ins Trainingslager nach Ulrichsberg. Rund 1000 Fans haben sich bisher in den umliegenden Hotels eingebucht, werden zuschauen, wie Patrick Glöckner die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellt. Übrigens: Große Vorgaben will der Coach seiner Mannschaft nicht machen.

Selbst wenn ich es hinstellen würde, würden es die Jungs nicht trinken meinte Glöckner am Mittwoch nach dem Training

Ein Bierverbot gibt es nicht. "Sie sind so professionell." Ob das auch für die Bettruhe gilt? Die ist laut dem 48-Jährigen um 23 Uhr. Auch da wird Glöckner aber keinen Kontrollgang machen.