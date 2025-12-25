Tragischer Unfall, ewige Erinnerung: Das Tattoo hinter Hobschs Torjubel

Über seinen Fingerzeig und ein Tattoo bleibt der Löwen-Stürmer mit einem verunglückten Freund Max in Kontakt. In der AZ erzählt er zudem über sein Weihnachten und von einem Kult-Nikolauskostüm.

25. Dezember 2025 - 09:35 Uhr

Ein Ritual bei Patrick Hobsch: Nach jedem Tor zeigt der Stürmer des TSV 1860 in den Himmel. © IMAGO