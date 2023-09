Toto-Pokal-Viertelfinale: TSV 1860 trifft auf FC Pipinsried

Für den TSV 1860 geht es in der nächsten Runde des Toto-Pokals nach Altomünster. Die Löwen reisen zu Bayernligist FC Pipinsried.

München – Der nächste Toto-Pokal-Gegner steht fest. Der TSV 1860 trifft im Viertelfinale auf den FC Pipinsired . Das ergab die Auslosung des bayerischen Fußball-Verbandes am Montag.

TSV-1860-Gegner Pipinsried bezwingt Wacker Burghausen in irrem Spiel

Der Bayernligist aus Altomünster bezwang im Viertelfinale Wacker Burghausen in einer rasanten Partie 8:7 n.E. (3:3, 2:1).

Drittliga-Terminclash: Pokalduell steigt wohl Mitte November

Die vierte Runde ist für den 3. Oktober terminiert. Da aber die Löwen an diesem Tag in der 3. Liga beim SSV Ulm 1846 ran müssen, wird das Viertelfinale höchstwahrscheinlich am 18. November ausgetragen. Das bestätigte BFV-Verbands-Spielleiter Josef Janker am Rande der Auslosung. An jenem Samstag sollen alle Partien mit Drittligabeteiligung stattfinden. Eines der Spiele würde sogar im Bayerischen Rundfunk gezeigt werden. Noch steht allerdings nicht fest, welches.

Die Halbfinals würden auf jeden Fall im kommenden Jahr ausgetragen werden, erklärte Janker weiter, an einem länderspielfreien Wochenende. Dafür bräuchte es jedoch noch weitere Abstimmung mit den anderen Länderpokalen.

Das Viertelfinale im Überblick