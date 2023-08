Toto-Pokal: TSV 1860 trifft in der zweiten Runde auf den TSV Aindling

Drittligist TSV 1860 München tritt in der ersten Runde des Toto-Pokals beim TSV Aindling an. Der Landesligist hat sich bei der Auslosung die Löwen als "Wunschgegner" ausgesucht.

Kampf um den Toto-Pokal: In der ersten Runde trifft der TSV 1860 München auf den 1. FC Stockheim.

Bad Kötzting/München – Der Gegner des TSV 1860 München in der 2. Runde des bayerischen Toto-Pokals steht fest, es ist der TSV Aindling (Bezirksliga, Kreis Augsburg). Dies ergab die Ziehung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) am Donnerstagabend im "Haus des Fußballs" in München.

33 Teams sind noch im diesjährigen Toto-Pokal vertreten und haben damit die Chance auf die Qualifikation für die lukrative 1. Hauptrunde im DFB-Pokal-Wettbewerb 2024/25.

Noch fünf Kreispokal-Sieger im Toto-Pokal dabei

Die nach der ersten Runde verbliebenen fünf Kreispokal-Sieger 2023 sind der FC Schwabing München (Bezirksliga, Kreis München), der TSV Langquaid (Bezirksliga, Kreis Niederbayern West), der TSV Aindling (Bezirksliga, Kreis Augsburg), die DJK Hain (Bezirksliga, Kreis Aschaffenburg) und der SV Manching (Bezirksliga, Kreis Donau/Isar).

Die nach der ersten Runde verbliebenen fünf Kreispokal-Sieger 2023 sind der FC Schwabing München (Bezirksliga, Kreis München), der TSV Langquaid (Bezirksliga, Kreis Niederbayern West), der TSV Aindling (Bezirksliga, Kreis Augsburg), die DJK Hain (Bezirksliga, Kreis Aschaffenburg) und der SV Manching (Bezirksliga, Kreis Donau/Isar).

Bis auf den SV Viktoria Aschaffenburg, der seine Erstrunden-Begegnung erst am 8. August beim SV Buckenhofen austrägt (die Partie musste wetterbedingt verschoben werden), erreichten auch alle weiteren zwölf Regionalligisten den Sprung in die zweite Toto-Pokal-Runde. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Bayern- und Landesligisten.

Auch in der zweiten Runde des Toto-Pokals besitzt die unterklassige Mannschaft Heimrecht, bei Klassengleichheit darf das erstgezogene Team vor den eigenen Fans antreten.

Die Lose der 2. Toto-Pokal-Runde wurden erneut von Josef Müller, Vize-Präsident bei LOTTO Bayern gezogen. Die Ziehungsaufsicht übernahm BFV-Verbands-Spielleiter Josef Janker.

Toto-Pokal: TSV Aindling sucht sich den TSV 1860 München als "Wunschgegner" aus

In Runde zwei befanden sich die fünf Kreispokal-Sieger in einem Lostopf. Diese Vereine wurden bei der Auslosung, wie schon bei der Auslosung zur 1. Runde, als erstes berücksichtigt und durften sich je nach Ziehungsreihe ihren Wunsch-Kontrahenten aussuchen.

Nach diesem Auswahl-System hat sich der erstgezogene TSV Aindling den TSV 1860 München als "Wunschgegner" für die zweite Runde des Toto-Pokals ausgesucht.

Die Zweitrunden-Begegnungen sind für den 15. August 2023 angesetzt.

In der ersten Runde hat sich der TSV Aindling gegen den TSV 1896 Rain mit 2:0 durchgesetzt und darf sich nun in Runde 2 mit den Löwen aus München messen.

Toto-Pokal: Gewinner darf im lukrativen DFB-Pokal ran

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird seit 1998 in Bayern ausgespielt: Dabei geht es auch um einen Startplatz in der lukrativen ersten Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs und die damit garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.

In der Saison 2022/23 hatte sich der Regionalligist FV Illertissen im Endspiel mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den Drittligisten FC Ingolstadt durchgesetzt und damit erfolgreich die Titelverteidigung im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb gesichert. Auf dem Weg zum Titel schaltete Illertissen im Viertelfinale den TSV 1860 München aus (1:0).