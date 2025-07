Toto-Pokal: TSV 1860 trifft auf ambitionierten Außenseiter

Der Erstrunden-Gegner des TSV 1860 im Toto-Pokal steht fest. Für die Löwen geht es am 22. Juli nach Oberfranken zum SC Reichmannsdorf.

Diese Trophäe will der TSV 1860 in dieser Saison gewinnen: Der Toto-Pokal.

Für den TSV 1860 geht es in der ersten Runde des Toto-Pokals zum SC Reichmannsdorf. Dies ergab die Auslosung am Freitag. Ausgetragen wird die Partie am Dienstag, dem 22. Juli.

Die Oberfranken durften sich gemäß dem "Wunschlos-Prinzip" seinen Gegner aussuchen – und entschieden sich erwartungsgemäß für den Giesinger Traditionsverein. Neben 1860 sind mit dem FC Ingolstadt und Jahn Regensburg zwei weitere Drittligisten im Wettbewerb vertreten, dazu kommt unter anderem Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching. Der Sieger des Toto-Pokals qualifiziert sich für die lukrative 1. Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.