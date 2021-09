Toto-Pokal live: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 im Livestream und Liveticker

Nach dem 1:1 in der Liga gegen Meppen geht es für den TSV 1860 am Mittwoch im Toto-Pokal weiter. So können Sie die Partie gegen Burghausen live verfolgen.

06. September 2021 - 12:03 Uhr | AZ

Rainer Kmeth (l.) und Felix Hiller berichten live aus Burghausen. © IMAGO / MIS

München - Nach dem enttäuschenden Remis gegen den SV Meppen (1:1) in der Liga geht es für den TSV 1860 im Toto-Pokal weiter. Am Mittwoch sind die Löwen zu Gast bei Wacker Burghausen. Im Achtelfinale des bayerischen Pokal-Wettbewerbs wartet mit dem Regionalligisten laut Trainer Michael Köllner "nochmal ein anderes Kaliber" auf die Sechzger als in den Runden zuvor. Anpfiff in Burghausen ist um 19 Uhr! Toto-Pokal live: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 im Löwen-TV Gute Nachrichten für alle Löwen-Fans! Das Achtelfinale wird, wie bereits die Runden zuvor, live auf dem hauseigenen YouTube-Kanal " " zu sehen sein. Felix Hiller und Rainer Kmeth berichten live aus Burghausen. Wacker Burghausen gegen im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Burghausen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.