Toto-Pokal live: TuS Feuchtwangen gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Die zweite Runde im bayerischen Toto-Pokal steht an. Etliche Fernsehsender übertragen die Partie der Löwen beim TuS Feuchtwangen. So können Sie das Spiel live mitverfolgen.

München - Englische Woche für den TSV 1860: Nach dem Last-Minute-Sieg beim SC Verl am vergangenen Samstag steht am Dienstag nun die zweite Runde im Toto-Pokal gegen den TuS Feuchtwangen an, ehe es am Freitagabend in der Liga dann gegen Halle weitergeht.

Feuchtwangen ist der letzte verbliebene Kreis-Pokalsieger im Wettbewerb, die Mittelfranken haben in der ersten Pokalrunde völlig überraschend die SpVgg Unterhaching im Elfmeterschießen besiegt. Für die Löwen ging es in der ersten Runde zum SV Rödelmaier, wo sich die Löwen souverän mit 7:0 durchsetzen konnten.

So können Sie die Partie der Löwen gegen Feuchtwangen am Dienstag live verfolgen. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

TuS Feuchtwangen gegen TSV 1860 live im Free-TV

Große Besonderheit beim Spiel der Sechzger in Feuchtwangen: Gleich acht bayerische Regionalsender (München TV, Ingolstadt TV, Regionalfernsehen Oberbayern, Regio TV Ulm, TV Mainfranken, Niederbayern TV Deggendorf, Niederbayern TV Passau und Niederbayern TV Landshut) zeigen die Partie live.

"Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ist die Übertragung des Löwen-Gastspiels in Feuchtwangen ein echtes TV-Highlight, das im perfekten und partnerschaftlichen Zusammenspiel mit dem BFV möglich wird", sagt Thomas Eckl, Geschäftsführer bei Niederbayern TV.

Feuchtwangen gegen die Löwen live im BFV-Stream auf Youtube

Daneben ist das Pokalspiel auch im Stream auf dem Youtube-Kanal des Bayerischen Fußball-Verbands zu sehen. Hier geht es bereits um 18.15 Uhr mit der Vorberichterstattung los.

TuS Feuchtwangen gegen 1860 München im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Feuchtwangen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.