Toto-Pokal live: Türkgücü München gegen TSV 1860 im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Münchner Stadtduell im Toto-Pokal: Am Dienstagabend treffen Türkgücü und der TSV 1860 im Grünwalder Stadion aufeinander. So können Sie die Partie live sehen.

Wie viele Löwen-Fans wohl am Dienstagabend im Grünwalder Stadion dabei sein werden? (Archivbild)

München - Im Achtelfinale des bayerischen Toto-Pokals trifft der TSV 1860 am Dienstag auf Türkgücü München, seit dieser Saison in der Regionalliga Bayern unterwegs. Das Spiel findet im Grünwalder Stadion statt – obwohl Türkgücü als Heimteam gesetzt ist, ist es also quasi ein Heimspiel für die Löwen.

Sechzig-Trainer Michael Köllner dürfte gegen die "türkische Kraft" etwas durchrotieren – wie sehr, wird sich allerdings erst am Dienstagabend zeigen. Anpfiff im Grünwalder ist um 19 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

Türkgücü München gegen TSV 1860 live auf Youtube

Das Pokalspiel der Löwen gegen Türkgücü wird live auf gezeigt. Die Übertragung im Youtube-Stream beginnt bereits um 18.45 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Türkgücü gegen Sechzig im Regionalfernsehen

Wie die mitteilen, wird die Partie zudem noch von den sieben regionalen TV-Sendern München TV, Ingolstadt TV, TV Mainfranken, Regionalfernsehen Oberbayern, Niederbayern TV Deggendorf, Niederbayern TV Landshut und Niederbayern TV Passau im linearen und frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Hier beginnt die Übertragung kurz vor dem Anpfiff.

Türkgücü München gegen 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Türkgücü können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.