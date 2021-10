Toto-Pokal live: TSV Buchbach gegen TSV 1860 München im Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 möchte unter die letzten Vier des Toto-Pokal-Wettbewerbs. Im Viertelfinale sind die Löwen am Freitag zu Gast in Buchbach. So können Sie die Partie des TSV 1860 gegen den Regionalligisten live verfolgen.

04. Oktober 2021 - 10:04 Uhr | AZ

Rainer Kmeth (li.) und Felix Hiller berichten live aus Buchbach. (Symbolbild) © IMAGO / MIS

München - In der Liga läuft es derzeit nicht für den TSV 1860! Nach dem 1:1 gegen Aufsteiger Viktoria Berlin warten die Löwen nun mehr seit sechs Spielen auf einen Sieg. Am Freitag (8. Oktober) geht es für die Sechzger allerdings zunächst im Toto-Pokal weiter, eine willkommene Abwechslung? Nach deutlichen Siegen zum Auftakt gegen Birkenfeld und Bayreuth zitterten sich die Löwen gegen Wacker Burghausen erst im Elfmeterschießen ins Viertelfinale. Dort trifft die Mannschaft von Michael Köllner am Freitag auf den TSV Buchbach So können Sie die Partie der Löwen gegen den Regionalligisten live verfolgen. Anpfiff ist um 19 Uhr! Lesen Sie auch Notfalls mit "ein, zwei Fehlentscheidungen": So will Köllner den ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Toto-Pokal live: TSV Buchbach gegen TSV 1860 im Löwen-TV Das Auswärtsspiel der Löwen in Buchbach wird nicht im Fernsehen übertragen. Allerdings zeigt der hauseigenen YouTube-Kanal "Löwen-TV" das Toto-Pokal-Viertelfinale live. Pressesprecher Rainer Kmeth und Felix Hiller berichten am Freitag aus Buchbach. Sechzig gegen Buchbach im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Buchbach können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.