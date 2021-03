Toto Pokal live: TSV 1860 München gegen FC Ingolstadt im Stream und Liveticker

Für den TSV 1860 geht es am Samstag in der Viertelfinal-Qualifikationsrunde des Toto Pokals gegen den 1. FC Ingolstadt. So können Sie das Spiel live verfolgen.

München - Am kommenden Samstag empfängt der TSV 1860 den 1. FC Ingolstadt im Toto Pokal. Die beiden Drittligisten - die "Schanzer" liegen in der Liga mit mit 57 Punkten neun Zähler vor dem Tabellenvierten Sechzig auf Platz drei - spielen einen der Teilnehmer an der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale aus.

Der Sieger trifft am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) auf Türkgücü München oder die SpVgg Unterhaching, die an diesem Mittwoch aufeinandertreffen. Wer sich hier durchsetzt, nimmt an der Runde der letzten Acht im Toto Pokal teil - dem Sieger winkt am Ende eine Teilnahme am DFB Pokal in der kommenden Saison.

TSV 1860 gegen 1. FC Ingolstadt live und frei empfangbar im TV im BR

Den Kracher zwischen 1860 und Ingolstadt können Fans live und frei empfangbar im Bayerischen Rundfunk sehen. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, als Kommentator fungiert Philipp Eger. Neben der TV-Übertragung bietet der BR außerdem einen Livestream, bis zum 4. April ist die Ausstrahlung außerdem in der Mediathek verfügbar.

3. Liga live: TSV 1860 gegen 1. FC Ingolstadt im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Löwen und Ingolstadt können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.