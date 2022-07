Toto-Pokal live: SV Rödelmaier gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und im Liveticker

Nach dem erfolgreichen Saison-Auftakt gegen Dynamo Dresden (4:3) und vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund gastiert der TSV 1860 am Dienstag beim Bezirksligisten SV Rödelmaier. So können Sie die Partie der ersten Runde im Toto-Pokal live sehen.

München - Das Label Pokal haben beide Partien, und doch handelt es sich um Kontrastprogramm pur: Bevor der TSV 1860 am Freitag (20.45 Uhr) Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals im Grünwalder Stadion empfängt, gastieren die Löwen am Dienstag (18.30 Uhr) in der Auftaktrunde des Toto-Pokals beim SV Rödelmaier.

SV Rödelmaier empfängt TSV 1860 zum 75. Vereinsjubiläum

Zum dritten Mal in Folge geht es in der ersten Runde dieses Wettbewerbs nach Unterfranken, für den Bezirksligisten ist es das ideale Highlight zum 75. Geburtstag des Vereins. Als Rhön-Kreissieger hatte sich der Klub bei der Auslosung als zuerst gezogenes Team für den Drittligisten entschieden. Die nächste Runde im Toto-Pokal ist für den 16. August vorgesehen.

So können Sie die Partie der Löwen beim SV Rödelmaier am Dienstag (26. Juli) live verfolgen. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

SV Rödelmaier gegen TSV 1860 nicht live im Free-TV und nicht live bei Magenta Sport

Das Auftaktspiel der Löwen im Toto-Pokal-Wettbewerb beim unterfränkischen Bezirksligisten SV Rödelmaier wird nicht im Free-TV übertragen - und auch Magenta Sport wird die Partie nicht live zeigen.

SV Rödelmaier gegen TSV 1860 live bei Löwen TV

Wie schon einige Vorbereitungsspiele des TSV 1860 zuvor können Sie auch die Toto-Pokal-Auswärtspartie beim Bezirksligisten SV Rödelmaier live im klubeigenen YouTube-Kanal Löwen TV mitverfolgen. Das Kommentatoren-Duo Rainer Kmeth und Felix Hiller wird in dieser Saison von Christoph Baumer und Jan Mauersberger unterstützt.

SV Rödelmaier gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger beim SV Rödelmaier können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.

Die nächsten 1860-Pflichtspiele auch im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Löwen-Fans! Die nächsten Pflichtspiele der Sechzger werden im Free-TV übertragen.

Der DFB-Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund (29. Juli, 20.45 Uhr) ist im ZDF zu sehen. Die Übertragung von Giesings Höhen beginnt um 20.15 Uhr. Den Heimauftakt in der 3. Liga gegen den VfB Oldenburg (6. August, 14 Uhr) übertragt das BR Fernsehen.