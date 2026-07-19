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Toto-Pokal live: SV Eintracht Berglern gegen TSV 1860 München im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft in der ersten Runde des Toto-Pokals auf den SV Eintracht Berglern. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 21. Juli live mitverfolgen können.
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Um diesen Pott geht es! Der TSV 1860 trifft in der ersten Runde des Toto-Pokals auf Berglern.
Um diesen Pott geht es! Der TSV 1860 trifft in der ersten Runde des Toto-Pokals auf Berglern. © IMAGO

Das erste Pflichtspiel für den TSV 1860 nach dem Absturz in den Amateurfußball steht an. Die Giesinger treffen in der ersten Runde des Toto-Pokals auf den SV Eintracht Berglern. Anpfiff der Begegnung zwischen Berglern und 1860 ist am Dienstag, 21. Juli, um 18:30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

Toto-Pokal live: Wird das Spiel Berglern gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Berglern läuft im Free-TV. Der Sender DF1 überträgt die Partie ab 18.15 Uhr. Moderator ist Basti Schwele. 

Wird das Spiel auf einer Streaming-Plattform gezeigt?

Die Partie zwischen dem SV Eintracht Berglern und dem TSV 1860 wird ebenfalls vom Sender DF1 gestreamt. Auch hier beginnt die Übertragung bereits um 18.15 Uhr mit Vorberichten.  

Toto-Pokal live: Berglern gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem SV Eintracht Berglern und dem TSV 1860 können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.

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156 Kommentare
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  • meingottwalter am 27.02.2025 07:31 Uhr / Bewertung:

    Die suchen sich doch schon alle neue Vereine und haben längst aufgegeben. Verlieren gegen die eigene U21!

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  • Manulito 60 am 24.02.2025 15:46 Uhr / Bewertung:

    Wo ziehen die bloß immer die Trainer her🙈 und wenn die nicht aufpassen....dann steigst noch ab, obwohl wenn einmal ein vernünftiger Trainer da wäre, ( der die Jungs mal richtig heiß macht) bestimmt eher in der oberen Region [ die sind doch auch ned besser] zu finden wärst😜 als wieder gegen den Abstieg spielst...eigentlich schade😭

    Manulito

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  • meingottwalter am 27.02.2025 07:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Manulito 60

    Die steigen ab. Wo und wie wollen die denn noch Punkte holen?

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