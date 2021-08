Toto-Pokal live: SV Birkenfeld gegen den TSV 1860 München im Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des Toto-Pokals trifft der TSV 1860 auf den SV Birkenfeld. So können Sie die Partei live im Stream sehen.

München - Nach dem Elfmeterkrimi gegen Darmstadt 98 und dem damit verbunden Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals, geht es für den TSV 1860 im Toto-Pokal weiter. Bereits am Mittwoch treffen die Löwen in der ersten Runde des bayerischen Vereinspokals auf den SV Birkenfeld. Anpfiff beim Kreisligisten ist um 18 Uhr!

Toto-Pokal live: SV Birkenfeld gegen TSV 1860 im kostenfreien YouTube-Kanal der Löwen

Das Spiel des TSV 1860 gegen Birkenfeld ist nicht im TV zu sehen. Allerdings überträgt der kostenfreie YouTube-Kanal der Giesinger die Partie beim Kreisligisten live und in voller Länge. Bisher wurden lediglich Testspiele der Sechzger im Löwen-TV gezeigt, nun erstmals ein Pflichtspiel. Pressesprecher Rainer Kmeth und Felix Hiller berichten ab kurz vor 18 Uhr live aus Birkenfeld.

Toto-Pokal live: SV Birkenfeld gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Löwen und Birkenfeld können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.