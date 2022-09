Toto-Pokal live: FV Illertissen gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale des Toto-Pokals tritt der TSV 1860 beim FV Illertissen an. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie der Löwen am Dienstag live sehen können.

München - Der Ball in der 3. Liga ruht aktuell. Dennoch sind die Löwen in der Länderspielpause fleißig und haben bereits zwei Freundschaftsspiele bei der WSG Tirol (1:0) und dem SV Münsing-Ammerland (8:1) absolviert.

Nun steht für das Team von Michael Köllner das nächste Pflichtspiel an: Am Dienstagabend sind die Münchner im Viertelfinale des Toto-Pokals beim FV Illertissen zu Gast. Der FV belegt in der Regionalliga derzeit Platz 17 und musste sich am vergangenen Wochenende mit 0:3 bei der SpVgg Hangkofen-Hailing geschlagen geben.

"Wir spielen gegen den aktuellen Titelträger. Das ist auf der einen Seite eine Herausforderung, andererseits ist es nicht endlos weit weg", sagte Trainer Michael Köllner nach der Auslosung.

Anpfiff am Dienstag in Illertissen ist um 18.30 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

FV Illertissen gegen TSV 1860 live bei "Löwen-TV"

Um das Spiel der Löwen in Illertissen zu sehen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Unter anderem wird der hauseigene YouTube-Kanal "Löwen-TV" das Viertelfinale im Toto-Pokal übertragen. Das Kommentatoren-Duo Rainer Kmeth und Felix Hiller wird in dieser Saison von Marie von der Mülbe und Jan Mauersberger unterstützt. Die Übertragung am Dienstagabend beginnt kurz vor dem Anpfiff (18.30 Uhr).

FV Illertissen gegen TSV 1860 live im Free-TV bei Niederbayern TV

Da die Übertragung im Rahmen einer Gemeinschaftsproduktion mit Regionalsender Niederbayern TV produziert wird, lässt sich das Spiel auch im linearen Fernsehen mitverfolgen. Möglich ist dies auf den frei empfangbaren Sendern Niederbayern TV Deggendorf, Niederbayern TV Passau und Niederbayern TV Landshut. Wer kommentiert, steht noch nicht fest.

FV Illertissen gegen 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger in Illertissen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.