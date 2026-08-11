5:1 in Wendelstein! Sechzig steht im Achtelfinale des Toto-Pokals

Der TSV 1860 traf am Dienstagabend in der 2. Runde des Toto-Pokals auf den FC Wendelstein. Die wichtigsten News zum Nachlesen.

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Pflichtaufgabe erfolgreich erfüllt: Die Löwen setzten sich am Dienstagabend in der 2. Runde des Toto-Pokals bei Landesligist FC Wendelstein mit 5:1 durch.

Gegen die Unterfranken nutzte Trainer Alper Kayabunar die Gelegenheit zur Rotation: Stammkeeper Vitus Eicher und Routinier Florian Niederlechner standen nicht einmal im Kader, Kapitän Dennis Dressel saß zunächst auf der Bank und wurde durch Youngster Lasse Faßmann vertreten. Besonders erfreulich war die Rückkehr von Tunay Deniz, der nach überstandenem Kreuzbandriss erstmals in der Startelf stand und nach der Halbzeit auch die Kapitänsbinde von Faßmann übernahm.

Calderon schnürt Viererpack in Wendelstein

Die Löwen waren von Beginn an erwartungsgemäß die spielbestimmende Mannschaft, taten sich zunächst aber schwer, Chancen herauszuspielen. Nach zwei Aluminiumtreffern war es dann Loris Husic, der in der 22. Minute den Führungstreffer für die Münchner erzielte. Vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Arian Oritvero Calderon, der seinen Vertrag kürzlich bis 2028 verlängert hat, mit einem Doppelpack auf den 3:0-Pausenstand (33., 45.+2).

In der 68. Minute musste der sonst weitgehend beschäftigungslose Löwen-Keeper Bachmann nach einem eiskalt vollendeten Konter von Marcel Wild hinter sich greifen. Dass es am Dienstagabend nicht zum großen Coup reichen würde, war aber spätestens nach dem Doppelschlag von Viererpacker Calderon (85., 88.) klar.

"Mit dem Spiel und dem Gegentor waren wir nicht zufrieden, aber im Pokal geht es ums Weiterkommen", sagte Trainer Kayabunar nach der Partie über seine Mannschaft.

Weiter geht's für die Löwen im Toto-Pokal-Achtelfinale am 1. September. Der Gegner wird in der Auslosung am kommenden Donnerstag ermittelt.

Die AZ war live vor Ort – hier finden Sie den Liveblog zum Nachlesen!

+++ Schluss! Sechzig gewinnt 5:1 in Wendelstein +++

Das war's! Die Löwen erfüllen ihre Pflichtaufgabe und gewinnen mit 5:1 beim FC Wendelstein.

+++ Calderon mit dem vierten Treffer +++

Und der nächste Treffer hinterher: Calderon erzielt seinen vierten Treffer des Tages und erhöht auf 5:1 für die Löwen.

+++ 4:1! Calderon macht den Deckel drauf +++

Das dürfte es gewesen sein: Calderon schnürt den Dreierpack und erhöht in der 85. Minute auf 4:1.

+++ Wendelstein verkürzt auf 1:3 +++

Wird's jetzt etwa doch nochmal spannend? Wendelstein verkürzt in der 67. Minute durch Marcel Wild auf 1:3 - der Sportpark steht Kopf! Bachmann war beim Gegentreffer vollkommen machtlos.

+++ Kayabunar wechselt nochmal +++

In der 58. Minute die nächsten Wechsel bei den Löwen: Wach und Krasniqi kommen für Husic und Deniz.

+++ Faßmann raus, Deniz nun Kapitän +++

Weiter geht's: Faßmann ist zur Pause in der Kabine geblieben und durch Estermann ersetzt worden. Die Kapitänsbinde trägt nun Deniz.

+++ Calderon-Doppelpack mit dem Pausenpfiff +++

Kurz vor der Halbzeit schnürt Calderon den Doppelpack und erhöht auf 3:0, danach geht es auch schon in die Kabine.

+++ Calderon erhöht kurz vor der Pause +++

Kurz vor der Pause das 2:0! Youngster Calderon, der seinen Vertrag kürzlich bis 2028 verlängert hat, erhöht in der 40. Minute auf 2:0.

+++ Husic mit der Führung für die Löwen +++

Jetzt zielt der Junglöwe etwas genauer: Husic trifft in der 33. Minute per Kopf zum 1:0 für die Löwen.

+++ Sechzig trifft erneut nur Alu +++

Und der nächste Alu-Treffer hinterher, erneut kam der Abschluss von Husic.

+++ Husic scheitert am Aluminium +++

Jetzt aber: Loris Husic mit der Chance, doch der Junglöwe trifft nur den Pfosten.

+++ Noch keine Chancen nach 20 Minuten +++

Die Löwen treten hier bislang erwartungsgemäß dominant auf. Noch gab es aber keine wirklichen Chancen, geschweige denn Tore zu sehen.

+++ Die Partie läuft +++

Los geht's, die Zweitrunden-Partie im Toto-Pokal zwischen Wendelstein und 1860 läuft!

+++ Gleich geht's los! +++

Angeführt vom Schiedsrichtergespann geht es für beide Mannschaften durch die zahlreichen Fans hindurch auf den Platz – gleich geht's los!

1860 in Wendelstein

+++ Volksfest-Stimmung in Wendelstein +++

Die Stimmung bei den Fans ist bereits bestens, der größte Andrang herrscht an den vier Bratwurst-Ständen. Auf dem Platz machen sich derweil schon einmal die Spieler warm.

Die Löwen machen sich fürs Toto-Pokal-Spiel warm

+++ Aufstellung: Dressel auf der Bank, Niederlechner nicht im Kader +++

1860-Trainer Alper Kayabunar nutzt die Gelegenheit, um zu rotieren. Florian Niederlechner steht heute überhaupt nicht im Kader, der etatmäßige Kapitän Dennis Dressel sitzt zunächst nur auf der Bank. Dafür führt Youngster Lasse Faßmann 1860 mit der Binde aufs Feld.

Die gute Nachricht: Tunay Deniz steht erstmals seit seinem Kreuzbandriss wieder in der Startelf.

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+++ Die ersten Sechzig-Fans sind schon vor Ort +++

Die letzten Vorbereitungen auf dem Sportplatz in Wendelstein laufen. 4.000 (!) feine fränkische Bratwürste warten auf die Fans des TSV 1860. Die ersten Anhänger der Löwen sind sogar schon in der Nähe. Am Rothsee kühlen sie sich vor dem Spiel ab.