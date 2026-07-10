AZ-Plus

Toto-Pokal: Der TSV 1860 trifft in der ersten Runde auf Eintracht Berglern

Der Gegner des TSV 1860 in der 1. Runde des Toto-Pokals steht fest. Für die Löwen geht es am 18. Juli nach Berglern.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Diesen Pott will der TSV 1860 in dieser Saison gewinnen.
Diesen Pott will der TSV 1860 in dieser Saison gewinnen. © IMAGO

Für den TSV 1860 geht es in der ersten Runde des Toto-Pokals zum SV Eintracht Berglern. Dies ergab die Auslosung am Freitag. Ausgetragen wird die Partie voraussichtlich am 21. Juli. 

Auslosung erfolgte über "Wunschlos-Prinzip"

Die Auslosung erfolgte über das "Wunschlos-Prinzip". Berglern wählte als Kreispokal-Sieger den Giesinger Traditionsverein. Welche Löwen-Mannschaft antreten wird, ist aktuell, wie so vieles an der Grünwalder Straße 114, unklar. Für Berglern ist es die erste Teilnahme an der Hauptrunde des Toto-Pokals. 

Der Sieger des Toto-Pokals qualifiziert sich für die lukrative 1. Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison. In der vergangenen Spielzeit erreichten die Sechzger das Finale, verloren aber gegen die Würzburger Kickers im Elfmeterschießen. Die Löwen hatten aber bereits im Vorfeld der Partie das DFB-Pokal-Ticket sicher, da sich Würzburg über die Liga qualifiziert hatte.

 

 

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.