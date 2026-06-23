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Totalabsturz in die Kreisliga? Mang gibt den 1860-Fans ein Versprechen

AZ exklusiv: "Ja, das kann ich auf jeden Fall ausschließen", sagt der Oberlöwe auf Nachfrage über die drohende Möglichkeit, dass 1860 seinen neuen Spielbetrieb nicht rechtzeitig auf die Beine stellt.
Matthias Eicher |
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Präsident des TSV 1860: Gernot Mang
Präsident des TSV 1860: Gernot Mang © Stefan Matzke / sampics

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