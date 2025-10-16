Tickets für die Premiere des 1860-Films "Rise & Fall" gewinnen
Mit dem neuen Doku-Serien-Format "Rise & Fall" nimmt sich die ARD der großen Traditionsvereine in Deutschland an und erzählt deren einzigartige Geschichten über Aufstieg und Fall. Die BR-Produktion "Rise & Fall of 1860 München" macht den Auftakt zur neuen ARD-Reihe und erzählt eine der verrücktesten Vereinsgeschichten im deutschen Fußball – spektakulär, überraschend und emotional.
Die Doku-Reihe startet am 25. Oktober 2025 in der ARD Mediathek, läuft auch im Ersten und eröffnet eine ARD-weite Serie über Traditionsverein mit wechselvoller Geschichte.
"Rise & Fall of 1860 München": Ismaik kündigt darin seinen Verkaufswillen an
Besondere Aufmerksamkeit hatte die Dokumentation schon im April 2025 erhalten, als der Bayerische Rundfunk im Rahmen von "Blickpunkt Sport" einen ersten Ausschnitt mit brisantem Inhalt veröffentlichte. "Ich möchte den Klub verkaufen und einfach nur noch Fan sein", sagt Löwen-Investor Hasan Ismaik darin: "Ich will nur noch Fan von 1860 sein. Ich bete dafür, dass der Klub eines Tages in der ersten Liga spielt. Das ist mein Traum – und ich wünsche mir, dass dieser Traum in Erfüllung geht, bevor ich sterbe: ein Derby in München zwischen Bayern und 1860 in der ersten Bundesliga."
Nun also erscheint der komplette Film – und Sie können ihn vorab bereits sehen. Zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk verlost die Abendzeitung 10 x 2 Tickets für die Preview von "Rise & Fall of 1860 München" am Dienstag, 21. Oktober 2025 ab 18 Uhr im Filmtheater Cincinnati (Cincinnatistr. 31, 81549 München). Freuen Sie sich, die Macher und Protagonisten der Dokuserie vor Ort zu treffen und in einer Talk-Runde auf der Bühne mehr über die Produktion zu erfahren.
- Einlass: 18 Uhr (mit Getränken und kleinen Snacks)
- Beginn: 19 Uhr (Begrüßung, Film, Talk-Runde mit Machern und Protagonisten)
- Get-Together: 21 Uhr (mit Getränken)
- Ende: 22.30 Uhr
- Themen:
