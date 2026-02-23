Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Englische Woche in der 3. Liga! Nach dem 1:0 gegen Hansa Rostock wollen die Löwen den zweiten Heimsieg in Folge feiern, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Zum Flutlicht-Duell empfängt der TSV 1860 am 3. März (19 Uhr) Erzgebirge Aue im Grünwalder Stadion. Die Veilchen haben 15 Punkte weniger auf dem Konto und belegen aktuell den ersten Abstiegsplatz.
Und das Beste: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück live im Grünwalder Stadion dabei sein, denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public Tickets für diese Partie.
