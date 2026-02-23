Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue gewinnen

Am 3. März trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion auf Erzgebirge Aue. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 3 Tickets für die Partie.

Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel des TSV 1860 im Grünwalder Stadion.

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Magentasport 1 x 3 Public Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen den FC Erzgebirge Aue am Dienstag, den 3. März (19.00 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 26.02., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Englische Woche in der 3. Liga! Nach dem 1:0 gegen Hansa Rostock wollen die Löwen den zweiten Heimsieg in Folge feiern, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Zum Flutlicht-Duell empfängt der TSV 1860 am 3. März (19 Uhr) Erzgebirge Aue im Grünwalder Stadion. Die Veilchen haben 15 Punkte weniger auf dem Konto und belegen aktuell den ersten Abstiegsplatz.

Und das Beste: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück live im Grünwalder Stadion dabei sein, denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public Tickets für diese Partie.