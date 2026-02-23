AZ-Plus
Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue gewinnen

Am 3. März trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion auf Erzgebirge Aue. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 3 Tickets für die Partie.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel des TSV 1860 im Grünwalder Stadion.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel des TSV 1860 im Grünwalder Stadion. © Sven Leifer/Imago

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: TSV 1860 vs. Erzgebirge Aue

Die Abendzeitung verlost zusammen mit Magentasport 1 x 3 Public Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen den FC Erzgebirge Aue am Dienstag, den 3. März (19.00 Uhr).
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

    Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 26.02., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Englische Woche in der 3. Liga! Nach dem 1:0 gegen Hansa Rostock wollen die Löwen den zweiten Heimsieg in Folge feiern, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Zum Flutlicht-Duell empfängt der TSV 1860 am 3. März (19 Uhr) Erzgebirge Aue im Grünwalder Stadion. Die Veilchen haben 15 Punkte weniger auf dem Konto und belegen aktuell den ersten Abstiegsplatz.

Und das Beste: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück live im Grünwalder Stadion dabei sein, denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public Tickets für diese Partie.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.