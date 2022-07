Testspiel live: TSV 1860 München gegen Newcastle United im TV, Livestream und im Liveticker

Das achte Vorbereitungsspiel auf die kommende Drittliga-Saison: Der TSV 1860 trifft auf Newcastle United. So können Sie die Partie live verfolgen.

Die Partie der Löwen wird am Freitag live und in voller Länge auf Löwen-TV übertragen.

München - Die Generalprobe für den Ligaauftakt steht an! Nach der deutlichen 0:6-Klatsche am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach wartet im achten und letzten Vorbereitungsspiel Newcastle United auf die Löwen. Die Partie gegen den Premier-League-Klub findet in Saalfelden statt.

So können Sie die Partie der Sechzger gegen Newcastle United am Sonntag (15. Juli) live verfolgen. Anstoß ist um 14 Uhr.

TSV 1860 gegen Newcastle nicht im Free-TV und nicht bei Magenta Sport

Das Testspiel der Löwen ist nicht im Free-TV zu sehen, auch Magenta Sport überträgt die Partie nicht.

TSV 1860 gegen Newcastle live bei YouTube im Löwen-TV

Sechs der bisherigen sieben Vorbereitungsspiele waren live auf dem klubeigenen zu sehen. Auch das Spiel gegen Newcastle wird dort wieder übertragen.

Das Kommentatoren-Duo Rainer Kmeth und Felix Hiller wird in dieser Saison von Christoph Baumer und Jan Mauersberger unterstützt.

TSV 1860 gegen Newcastle United im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Newcastle United können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.