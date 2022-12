Testspiel live: TSV 1860 gegen 1. FC Nürnberg im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 testet gegen den 1. FC Nürnberg. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel am 16. Dezember live verfolgen können.

München - Aktuell befinden sich die Löwen noch in der WM-Pause. Ab dem 12. Dezember bittet Michael Köllner seine Mannschaft wieder zum Training an die Grünwalder Straße. Bis Weihnachten bestreitet der TSV 1860 dann noch drei Testspiele, das erste findet gegen Köllners Ex-Klub statt. Am 16. Dezember ist der 1. FC Nürmberg am Trainingsgelände der Sechzger zu Gast.

Anpfiff der Partie der Löwen gegen den 1. FC Nürnberg ist am Freitag (16. Dezember) um 14 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Nürnberg im Free-TV?

Ja! Die Löwen haben eine neue Partnerschaft geschlossen. Das Spiel wird live auf Niederbayern TV, München TV und Nürnberg TV gezeigt.

Die Kooperation startete mit der Live-Übertragung des Wörthersee-Cup aus Klagenfurt im November.

TSV 1860 gegen Nürnberg im Löwen-TV

Zudem können Sie die Partie wie gewohnt auch live im klubeigenen YouTube-Kanal Löwen-TV sehen.

TSV 1860 gegen Nürnberg im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Klagenfurt können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.