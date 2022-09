Testspiel live: SV Münsing Ammerland gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

In der Länderspielpause trifft der TSV 1860 auf den SV Münsing Ammerland. Die AZ zeigt, wie Sie das Testspiel der Löwen am Freitag live sehen können.

München - Der Ball in der 3. Liga ruht aktuell. Dennoch sind die Löwen in der Länderspielpause fleißig und haben zwei Freundschaftsspiele vereinbart.

Den ersten Test gab es am Donnerstagabend, die Löwen setzten sich in Wörgl mit 1:0 gegen die WSG Tirol durch. Bereits einen Tag später steht die nächste Partie an – am Freitag geht es für die Sechzger nach Münsing zum SV Münsing Ammerland.

Anpfiff am Freitag in Münsing ist um 18 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

SV Münsing Ammerland gegen TSV 1860 live bei "Löwen-TV"

Das Testspiel der Löwen in Münsing wird nicht im Fernsehen übertragen. Allerdings zeigt der hauseigene YouTube-Kanal "Löwen-TV" die Partie live. Das Kommentatoren-Duo Rainer Kmeth und Felix Hiller wird in dieser Saison von Christoph Baumer und Jan Mauersberger unterstützt. Die Übertragung am Freitagabend beginnt kurz vor dem Anpfiff (18 Uhr).

Münsing gegen 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Münsing können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.