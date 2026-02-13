Die Löwen Kevin Volland und Florian Niederlechner sowie Loris Husic fehlen dem TSV 1860 gegen Havelse. Coach Markus Kauczinski zeigt sich unzufrieden über das Debüt des 18-Jährigen – auch wegen fehlender Unterstützung der Routiniers.

Was haben Kevin Volland, Florian Niederlechner und Loris Husic gemeinsam? Das Trio wird dem TSV 1860 im anstehenden Auswärtsspiel beim TSV Havelse (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker) nicht zur Verfügung stehen. Die Oldies Volland (33) und Niederlechner (35) fehlen jeweils aufgrund einer Gelbsperre, Junglöwe Husic (18) wurde für Österreichs U18-Nationalelf nominiert und bei der 0:1-Niederlage gegen Portugal eingewechselt.

Kauczinski: "Es tut immer weh, wenn Spieler fehlen"

"Es tut immer weh, wenn Spieler fehlen - ob in der Startelf oder auf der Bank. Aber es gehört dazu", erklärte Cheftrainer Markus Kauczinski über das Fehlen seiner Akteure, der 55-Jährige muss bekanntlich zudem auf die Langzeitverletzten Tunay Deniz und Max Christiansen sowie die Rekonvaleszenten Jesper Verlaat, Manuel Pfeifer, Sean Dulic und Samuel Althaus verzichten.

Gerade Volland fehle den Blauen "als einer unserer Kreativspieler", der Ex-Nationalspieler hat bisher drei Tore und sieben Assists beigesteuert und ist damit Top-Scorer der Giesinger. Niederlechner, der zuletzt nach längerer Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, hätte sich ohne seine fünfte Verwarnung einen Einsatz im Eilenriedestadion in Hannover ausrechnen können. Kauczinski nimmt es pragmatisch: "Fast jeder Spieler wird irgendwann seine fünfte Gelbe haben, aber ich kenne keinen günstigen Zeitpunkt für Gelbsperren."

Hat Mitleid mit Loris Husic: Trainer Markus Kauczinski. © IMAGO

Kauczinski hat Mitleid mit Husic

Bei U17-Vizeweltmeister Husic war es dem TSV-Trainer ein Anliegen, nach verpatztem Debüt beim 1:2 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart II zu erklären: "Loris Husic tat mir ein bisschen leid. Er ist in einer Situation gekommen, in der ihn die anderen Spieler ein bisschen im Stich gelassen haben."

Husic habe "in der Vorbereitung und im Training einen guten Eindruck gemacht" und habe sich so seine Chance verdient. Kauczinski habe einen offensiv denkenden Spieler gewollt, der sich auch nach vorne gekonnt aufdrehen könne. Ein Plan, der nicht aufgegangen ist. "Der junge Kerl hat sich wacker gewehrt, aber es war schon ein unglücklicher Auftritt." Nach einer Verwarnung hatte der Chefcoach schließlich ein Einsehen und nahm Husic runter.

Gegen den VfB II nur Teilzeitakrobat: Kevin Volland. © IMAGO

Volland konnte teils für Furore sorgen

Womit wir wieder bei Volland und Niederlechner wären, die 1860 in der Spielzeit 205/26 zum Aufstieg hätten führen sollen - eigentlich. Während Volland zumindest teils für Furore sorgen konnte, aber immer wieder Mühe hat, nicht im Drittliga-Mittelmaß zu versinken, hat Niederlechner seinen Stammplatzverlust und eine Verletzung zu beklagen. Das Trio Volland, Niederlechner und Husic hat somit auch gemein, dass es in Stuttgart "ein einzelner Spieler schwer hat, wenn die anderen auch nicht funktionieren."

Bleibt zu hoffen, dass das Sechzger-Gerüst bald wieder besser funktioniert - es liegt nicht zuletzt an den Routiniers, dass ein Junglöwe seine Stärken zeigen kann.