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Statt Ismaik: Geht der TSV 1860 den St.-Pauli-Weg zum Neustart?

Koan Investor mehr – so lautet der blaue e.V.-Plan. Vielmehr soll ein Modell, wie man es vom Kiezklub FC St. Pauli kennt, den TSV 1860 auf solide Beine stellen. Die AZ erklärt den Ansatz der Giesinger.
Matthias Eicher |
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Blick auf die Westkurve mit den Fans des TSV 1860. Sie könnten als Teil einer Genossenschaft als neuer Investor der KGaA auftreten und Hasan Ismaik als Gesellschafter ablösen.
Blick auf die Westkurve mit den Fans des TSV 1860. Sie könnten als Teil einer Genossenschaft als neuer Investor der KGaA auftreten und Hasan Ismaik als Gesellschafter ablösen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

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