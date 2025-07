Starkes Haugen-Debüt beim 5:0 des TSV 1860 gegen Ried

Der TSV 1860 gewinnt auch das vierte Testspiel klar und deutlich mit 5:0 gegen den SV Ried. Gegen den österreichischen Erstliga-Aufsteiger überzeugten vor allem Patrick Hobsch und Neuzugang Sigurd Haugen, der sein Debüt im Löwen-Dress feierte.

Harmonierten in der Löwen-Offensive: Patrick Hobsch und Sigurd Haugen.

Die Mathematiker unter den Löwen sehen auch nach vier Testspielen des TSV 1860 ein und dasselbe Muster: einen Sieg, keine Gegentore – und eine Anzahl an Sechzger-Toren, die durch fünf teilbar ist. Die Mannschaft von Cheftrainer Patrick Glöckner hat am Mittwochabend in Putzleinsdorf einen 5:0-Kantersieg gegen den österreichischen Erstliga-Aufsteiger SV Ried gefeiert. Mittelfeldspieler Morris Schröter feierte dabei nach langer Verletzung sein Comeback.

Torjäger Patrick Hobsch glänzte vor angeblich genau 1860 Zuschauern mit einem Dreierpack (57., 68., 88.), zudem konnten sich Soichiro Kozuki (52.) und Tim Danhof (88.) in die Torschützenliste eintragen. Neulöwe Sigurd Haugen (27), der wenige Stunden vor dem Anpfiff seine Spielgenehmigung erhalten hatte, feierte mit zwei Assists ein starkes Debüt im Sechzig-Trikot. "Wir haben gesehen, was er kann: Wir haben seine Läufe gesehen, er geht in die Tiefe, ist nicht egoistisch und hat den Hobschi zwei Mal gut eingesetzt", lobte Glöckner, der "viel Spielfreude" gesehen hatte.

Ersatzkapitän Hobsch und Haugen überzeugen in Halbzeit zwei

Der 48-Jährige hatte im ersten Durchgang eine vermeintliche A-Formation mit Kevin Volland, Florian Niederlechner, Kapitän Jesper Verlaat und Co. aufgeboten, die trotz einer starken Abwehrleistung und großem Engagement ohne Torerfolg geblieben war. Nach der Pause schoss 1860 nach den Schützenfesten gegen den TSV 1862 Grafenau (10:0), den TSV 1915 Weyarn (15:0) und den FC Eintracht Bamberg (5:0) vor allem dank Ersatzkapitän Hobsch und Haugen den nächsten Sieg heraus. "Er hat heute die Binde getragen, das hat ihm gutgetan", sagte Glöckner über Sechzigs dreifachen Torschützen.

Am Vormittag war das erste geplante Testspiel des Tages gegen den slowakischen Zweitligisten SK Artis Brno aufgrund von Regenschauern abgesagt worden. Am Freitag testet 1860 gegen den SKU Amstetten (11 Uhr) und Slovan Liberec (17 Uhr)