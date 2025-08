Der TSV 1860 sichert sich zum Saisonstart einen Punkt bei Rot-Weiss Essen. Nach der Partie zeigte sich Florian Niederlechner überglücklich über seinen Premierentreffer.

Nach knapp drei Monaten Sommerpause wurde er wieder angeschmissen, der gigantische Flutlichtmasten, der über das Stadion an der Hafenstraße ragt. Er stand symbolträchtig für jenen Fokus, der in diesem Eröffnungsspiel der Dritten Liga auf dem TSV 1860 lag. Wie startet der große Aufstiegsfavorit in die Saison? Am Ende gingen die Stadionlichter beim Spielstand von 1:1 aus. Mit einem, aber nicht drei Punkten fuhr die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner zurück nach Giesing.

Niederlechner: "Es war eine coole Stimmung"

"Es war ein schweres Auswärtsspiel", resümierte ein ausgepowerter Florian Niederlechner in der Mixed-Zone. Schwer, weil die Essener schon nach sechs Minuten mit 1:0 führten, die Löwen mit ihrem schnellen Umschaltspiel massiv unter Druck setzten. Und Fans auf den Tribünen hatten, die für eine Ohrenstöpsel-Stimmung sorgten. Geräuschempfindlich sollte man an diesem Freitagabend nicht sein.

"Es war eine coole Stimmung", schwärmte der Ebersberger, der zuvor noch nie an der Hafenstraße gespielt hatte: "Das gehört zu den oberen Spielen, wo ich auswärts gespielt habe." Es war aber nicht nur seine Premiere im Essener Hexenkessel, sondern auch sein erstes Pflichtspiel nach der Rückkehr zu seinem Jugendklub. "Ich habe mich unglaublich auf den Tag gefreut, dass jetzt die Vorbereitung endlich vorbei ist und ich für den Verein auflaufen darf", betonte Niederlechner.

Essen-Coach sieht mögliches Abseits bei Niederlechner-Tor

Zwar konnte er nach dem Spiel mit den über 2.000 Fans, die dem Bahn-Chaos trotzten, keinen Sieg feiern, aber dafür sein erstes Tor. Und was für eines. "Eigentlich wollte ich ihn ein bisschen laufen lassen, weil ich dachte, ich habe mehr Zeit", schilderte Niederlechner stolz. Aber aufgrund des Platzregens vor der Partie war es "so nass, dass der Ball weggeditscht ist und ich nicht lange überlegen konnte."

Was macht man also, wenn man aus der Zweiten Bundesliga kommt? Genau, man lupft den Ball cool über RWE-Keeper Felix Wienand. "Ich hatte dann Angst, dass er an die Latte oder drüber geht", so Niederlechner: "Aber zum Glück hat alles gepasst." Das sah Uwe Koschinat ein bisschen anders. Der Coach der Essener reklamierte schon während der Partie, dass Niederlechner beim Sahnepass von Sean Dulic im Abseits stand, legte auf der Pressekonferenz nochmal nach.

War mit dem Treffer von Florian Niederlechner nicht ganz einverstanden: RWE-Trainer Uwe Koschinat. © IMAGO

Niederlechner: "Die Stimmung wird auf jeden Fall gut sein"

"Es ist eine strittige Situation", meinte er: "Nach allem, was ich gesehen habe, wird es die auch bleiben." Zur Erinnerung: Eine Abseitsüberprüfung gibt es in der Dritten Liga nicht. Allerdings waren sich seine Innenverteidiger offenbar sicher, dass Niederlechner im Abseits stand. Das sah Sechzigs Goalgetter anders: "Ich glaube, der Rechtsverteidiger hat es aufgehoben." Eine Auflösung wird es nie geben.

Klar ist, Abseits hin oder her: Koschinat musste eingestehen, dass "Niederlechner dann gezeigt hat, welche Klasse er vor dem Tor hat". Damit hat er seiner Mannschaft, die noch in der Nacht den Heimweg antrat, vor einer getrübten Busfahrt gerettet. "Die Stimmung wird auf jeden Fall gut sein", sagte der 34-Jährige, der seinen Treffer Sven Ulreich widmete. Der Bayern-Keeper machte am Freitagvormittag den Tod seines Sohnes Len öffentlich.

Verkündete am Freitagvormittag den Tod seines Sohnes: Sven Ulreich. © IMAGO

Löwen-Stürmer widmet Tor Bayern-Keeper Ulreich

"Wir, die Familie Niederlechner, kennen die Familie Ulreich sehr gut", erzählte Niederlechner am TV-Mikro: "Unsere Kinder haben miteinander gespielt, und ich habe mich so stark bemüht, dass ich ein Tor mache für die Familie." Starke Geste vom Angreifer, der nun erstmal ein paar Tage regenerieren kann.

Das nächste Spiel steht erst am kommenden Samstag gegen den VfL Osnabrück (14 Uhr) an. Wobei bei Niederlechner schon wieder die Vorfreude da ist. "Daheim im Grünwalder Stadion aufzulaufen, das wird wahrscheinlich nochmal einen Tick emotionaler", ist sich der Angreifer sicher. Auch, weil Niederlechner gegen den VfL mit einem "Dreier nachlegen will". Und wenn das gelingt, ist das Grünwalder Stadion mindestens so laut wie es an diesem Abend an der Hafenstraße war.