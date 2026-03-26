Interview Stand zuletzt nicht mal im Kader: Das sagt Ex-Löwe Geipl zur Niederlechner-Ausbootung

Der Regensburger Andreas Greipl spricht über das Duell mit seinem Ex-Verein TSV 1860 im Toto-Pokal-Halbfinale, den blauen Traum vom Aufstieg, die Rollen von Niederlechner und Volland sowie Erinnerungen an die Relegation.

26. März 2026 - 09:02 Uhr

Andreas Geipl (l.) im Duell mit Florian Niederlechner, über den er sagt: "Ein Spieler mit seiner Vita gehört für mich genauso rein in die Mannschaft wie Kevin Volland." © IMAGO/Ulrich Wagner