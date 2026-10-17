Stadtderby in Giesing: Fans des TSV 1860 geben Treffpunkt bekannt

Stadtderby in Giesing: Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf den FC Bayern II. Die AZ berichtet aus dem Viertel.

Werden am Sonntag in Giesing reichlich vertreten sein: Die Fans des TSV 1860.

Es knistert in München-Giesing. Am Sonntagnachmittag (14 Uhr) steigt im altehrwürdigen Grünwalder Stadion das lang ersehnte Duell zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II. Die AZ ist mit mehreren Reportern im Viertel sowie im Stadion und berichtet über sämtliche Vorkommnisse rund um das Spiel.

+++ Fans des FC Bayern sticheln gegen die Löwen +++

Schon am Samstagabend wirft das Lokalderby seinen Schatten voraus. Beim Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig stimmte die Südkurve Gesänge gegen den TSV 1860 an. "Wer nicht hüpft, der kommt aus Giesing", hallte es in der Allianz Arena. Anschließend legten die Ultras nochmal nach: "Tod und Hass dem TSV." München ist heiß auf das Duell.

+++ Fans des TSV 1860 treffen sich an der Heilig-Kreuz-Kirche +++

Der Treffpunkt für die Anhänger der Löwen steht. Die Fans des TSV 1860 treffen sich ab 10 Uhr an der Heilig-Kreuz-Kirche am Giesinger Berg. Von dort werden sie sich zusammen auf den Weg ins Stadion machen.

Im Herzen von Giesing: Die Heilig-Kreuz-Kirche wird zum Treffpunkt der Fans des TSV 1860 beim Stadtderby. © IMAGO

Auch einen Dresscode gibt es. Die Anhängerschaft soll im schwarzen Oberteil und Löwenschal erscheinen.