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Stadion-Gipfel im Rathaus: Wie Stadt und Löwen weitermachen wollen

Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) lud Löwen-Präsident, Architekt und die Zuständigen in der Verwaltung zum Gespräch zur Grünwalder-Zukunft. Die AZ erklärt, was hinter verschlossenen Türen am Donnerstag besprochen wurde. Und: Welche konkreten Schritte die Stadt und der TSV 1860 als nächstes gehen wollen.
Felix Müller
Felix Müller |
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