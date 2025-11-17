Stadion-Debatte beim TSV 1860: Fanbündnis fordert Mitgliederbefragung – Mang reagiert in der AZ

Nächstes Kapitel in der Stadion-Debatte beim TSV 1860: Das Bündnis "Weiss und Blau für den TSV" spricht sich für einen Neubau aus und strebt eine Mitgliederbefragung an. Präsident Gernot Mang reagiert in der AZ.

Das 1860-Präsidium spricht sich für einen Ausbau des Grünwalder Stadions aus - dem Fanbündnis "Weiß und Blau für den TSV" wäre ein Neubau lieber. © IMAGO