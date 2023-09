Spieltage neun bis zwölf terminiert: Topduell für TSV 1860 am Samstag

Die Spieltage neun bis zwölf für den TSV 1860 stehen. An einem der Samstagnachmittage gibt es für die Löwen ein Top-Duell.

Planungssicherheit bis Ende Oktober: Dreimal muss der TSV 1860 an einem Samstag ran.

München - Bis Ende Oktober hat der TSV 1860 Planungssicherheit. Der DFB setzte am Montag die Spieltage neun bis zwölf der 3. Liga zeitgenau an.

An einem Dienstagabend, dem Tag der deutschen Einheit, reisen die Löwen nach Ulm. Ansonsten ist man größtenteils am Samstag gefordert.

TSV 1860 mit guten Erinnerungen an den SC Freiburg II

So wie beispielsweise am 21. Oktober, wenn die Löwen zuhause Vizemeister SC Freiburg II empfangen. In der vergangenen Saison machte ein Freistoßtreffer von Raphael Holzhauser den Unterschied.

