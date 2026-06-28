Die Merchandisingfirma des TSV 1860 stellt ein neues Trikot vor. Dabei ist unklar, ob das Jersey jemals von den Spielern getragen wird.

Am Donnerstag wurde vom Münchner Amtsgericht und vom TSV 1860 der Insolvenzantrag bestätigt. Einen Tag später veröffentlichte die Merchandisingfirma des Vereins ein neues Trikot. "Der TSV 1860 ist bereit für ein neues Kapitel - im neuen Look", heißt es. Das Sechzig-Sondertrikot für das vorläufige Insolvenzverfahren? Nein, natürlich nicht. Das Jersey wird als Traditionstrikot angepriesen.

Löwen-Trikot betont Tradition des Vereins

Ein dunkelgrünes Trikot mit goldenen Akzenten. "Damit setzt der Klub auf Tradition und hochwertige Details", so die Löwen. Für 89,99 Euro kann es ab sofort vorbestellt werden. Ab dem 7. Juli soll es dann auch versendet werden. Kurios: Als Sponsor ist noch das Logo "der Bayerischen" drauf, die mittlerweile den Vertrag mit dem TSV 1860 gekündigt hat.

Allerdings wurde das Trikot schon vor dem Lizenz-Knall produziert, sodass es nicht mehr geändert werden konnte. Bitter. Generell will die Merchandising GmbH, die als ausgegliederte Gesellschaft die Markenrechte am Löwen hat, nach AZ-Informationen ihren Plan für die neue Saison durchziehen. In den nächsten Wochen soll auch das Heim- und Auswärtstrikot vorgestellt werden.

Optisch ein echter Hingucker: Das neue Traditionstrikot des TSV 1860. © Fanshop TSV 1860

Stammverein hat noch keine Alternative

Die Fanshopabteilung der Giesinger geht fest davon aus, dass der TSV 1860 in der kommenden Saison in ihren Trikots spielen wird. Geht es nach dem Stammverein, ist das nach AZ-Informationen aber alles andere als sicher. Obwohl man selbst noch keine Alternative hat, will man sich derzeit auf die Gespräche mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Max Liebig fokussieren.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt will man sich dem Thema widmen. Währenddessen rufen immer wieder Fanportale zum Boykott des offiziellen Fanshops auf. "Unterstützt den TSV, nicht die Merchandising GmbH", schreibt der Blog "Weiß-Blau". Der Hintergrund: Die Gesellschaft gehört vollumfänglich Investor Hasan Ismaik. Ob es Auswirkungen auf die Einnahmen des Fanshops hat?

TSV 1860 zieht positive Zwischenbilanz zum Fanshop am Flughafen

Bisher ist man, wie die AZ erfuhr, mit den Umsätzen zufrieden. Der neue Fanshop am Münchner Flughafen werde von Löwen-Anhängern und Touristen gut angenommen. Auch der Betrieb der Filiale an der Grünwalder Straße laufe unverändert weiter, werde von den Fans besucht. Ob das in den nächsten Wochen so bleibt, ist unklar.