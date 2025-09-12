AZ-Plus

TSV-1860-Spielplan 2025/26: Alle Termine der Löwen im Überblick

Der DFB hat Spieltage 10 bis 16 der Saison 2025/26 zeitgenau angesetzt. Neben drei Samstagnachmittag-Spielen muss der TSV 1860 auch vier Mal an einem Sonntag ran. Lesen Sie hier alles zum Spielplan der Löwen.
Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München.
Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München. © imago
Die Löwen können bis Ende November planen. Am Donnerstag gab der DFB die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 10 bis 16 bekannt. So muss der TSV 1860 am letzten Wiesn-Sonntag (05. Oktober) um 16.30 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden antreten. Nach der Länderspielpause wartet erneut ein Sonntag-Spiel um 16.30 Uhr auf die Löwen: Die Sechzger empfangen Aufsteiger MSV Duisburg im Grünwalder Stadion.

Spielplan des TSV 1860 München: Energie Cottbus zu Gast an Allerheiligen

Es folgen zwei Partien am Samstagnachmittag. Zuerst trifft die Mannschaft von Patrick Glöckner am 25. Oktober (14 Uhr) auf Waldhof Mannheim, eine Woche später ist an Allerheiligen (1. November, 14 Uhr) Energie Cottbus zu Gast,

Bayerisches Derby gegen Regensburg steigt am 9. November

Vor und nach der Länderspielpause stehen erneut zwei Spiele am Sonntag auf dem Programm. Zunächst geht es im bayerischen Derby für die Sechzger nach Regensburg (9. November, 16.30 Uhr), danach wartet der 1. FC Saarbrücken (23. November, 13.30 Uhr) auf die Löwen. Ende November muss der TSV 1860 am Samstag (29. November, 14 Uhr) zum SSV Ulm.

Spielplan 2025/26: Alle Hinrunden-Spiele des TSV 1860 im Überblick

Spieltag Datum & Uhrzeit Spiel & Ergebnis
1. Fr., 01.08.25, 19 Uhr Rot-Weiss Essen – TSV 1860 – 1:1
2. 09.08.25, 14 Uhr TSV 1860 – VfL Osnabrück – 3:1
3. 23.08.25, 14 Uhr Alemannia Aachen – TSV 1860 – 0:2
4. 30.08.25, 14 Uhr TSV 1860 – VfB Stuttgart II – 1:1
5. 14.09.25, 19.30 Uhr TSV 1860 – TSV Havelse
6. 17.09.2025, 19 Uhr Hansa Rostock – TSV 1860 
7. 20.09.25, 16.30 Uhr TSV 1860 – Hoffenheim II 
8. 27.09.25, 14 Uhr Erzgebirge Aue – TSV 1860
9. 01.10.25, 19 Uhr TSV 1860 – Viktoria Köln
10. 05.10.25, 16.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden – TSV 1860 
11. 19.10.25, 16.30 Uhr TSV 1860 – MSV Duisburg
12. 25.10.25, 14 Uhr Waldhof Mannheim – TSV 1860
13. 01.11.25, 14 Uhr TSV 1860 – Energie Cottbus
14. 09.11.25, 16.30 Uhr SSV Jahn Regensburg – TSV 1860 
15. 23.11.25, 13.30 Uhr TSV 1860 – 1. FC Saarbrücken
16. 29.11.25, 14 Uhr SSV Ulm – TSV 1860
17. 05. - 07.12.25 TSV 1860 – 1. FC Schweinfurt
18. 12. - 14.12.25 FC Ingolstadt – TSV 1860
19. 19. -21.12.25 TSV 1860 – SC Verl

 

9 Kommentare
Artikel kommentieren
  Kaiser Jannick am 08.07.2025 17:06 Uhr

    @Un-Aufmerksamer Bürger:
    "Wirklich spannend wird es erst, wenn das Spiel gegen TuS Amperpettenbach der Ligakracher ist."

    Du bist eh kein Löwe, nur AfD'ler, also kann's dir egal sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  AufmerksamerBürger am 08.07.2025 13:52 Uhr

    Wirklich spannend wird es erst, wenn das Spiel gegen TuS Amperpettenbach der Ligakracher ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  NickSW am 11.09.2024 18:41 Uhr

    Ach, es macht keinen Spaß mehr mit dieser Reiß-Nix-Truppe. Ich schau erst wieder Löwen-Fußball wenn der Kahlkopf seinen Hut nimmt. Bis dahin ist BVB angesagt!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
