TSV-1860-Spielplan 2025/26: Alle Termine der Löwen im Überblick
Die Löwen können bis Ende November planen. Am Donnerstag gab der DFB die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 10 bis 16 bekannt. So muss der TSV 1860 am letzten Wiesn-Sonntag (05. Oktober) um 16.30 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden antreten. Nach der Länderspielpause wartet erneut ein Sonntag-Spiel um 16.30 Uhr auf die Löwen: Die Sechzger empfangen Aufsteiger MSV Duisburg im Grünwalder Stadion.
Spielplan des TSV 1860 München: Energie Cottbus zu Gast an Allerheiligen
Es folgen zwei Partien am Samstagnachmittag. Zuerst trifft die Mannschaft von Patrick Glöckner am 25. Oktober (14 Uhr) auf Waldhof Mannheim, eine Woche später ist an Allerheiligen (1. November, 14 Uhr) Energie Cottbus zu Gast,
Bayerisches Derby gegen Regensburg steigt am 9. November
Vor und nach der Länderspielpause stehen erneut zwei Spiele am Sonntag auf dem Programm. Zunächst geht es im bayerischen Derby für die Sechzger nach Regensburg (9. November, 16.30 Uhr), danach wartet der 1. FC Saarbrücken (23. November, 13.30 Uhr) auf die Löwen. Ende November muss der TSV 1860 am Samstag (29. November, 14 Uhr) zum SSV Ulm.
Spielplan 2025/26: Alle Hinrunden-Spiele des TSV 1860 im Überblick
|Spieltag
|Datum & Uhrzeit
|Spiel & Ergebnis
|1.
|Fr., 01.08.25, 19 Uhr
|Rot-Weiss Essen – TSV 1860 – 1:1
|2.
|09.08.25, 14 Uhr
|TSV 1860 – VfL Osnabrück – 3:1
|3.
|23.08.25, 14 Uhr
|Alemannia Aachen – TSV 1860 – 0:2
|4.
|30.08.25, 14 Uhr
|TSV 1860 – VfB Stuttgart II – 1:1
|5.
|14.09.25, 19.30 Uhr
|TSV 1860 – TSV Havelse
|6.
|17.09.2025, 19 Uhr
|Hansa Rostock – TSV 1860
|7.
|20.09.25, 16.30 Uhr
|TSV 1860 – Hoffenheim II
|8.
|27.09.25, 14 Uhr
|Erzgebirge Aue – TSV 1860
|9.
|01.10.25, 19 Uhr
|TSV 1860 – Viktoria Köln
|10.
|05.10.25, 16.30 Uhr
|SV Wehen Wiesbaden – TSV 1860
|11.
|19.10.25, 16.30 Uhr
|TSV 1860 – MSV Duisburg
|12.
|25.10.25, 14 Uhr
|Waldhof Mannheim – TSV 1860
|13.
|01.11.25, 14 Uhr
|TSV 1860 – Energie Cottbus
|14.
|09.11.25, 16.30 Uhr
|SSV Jahn Regensburg – TSV 1860
|15.
|23.11.25, 13.30 Uhr
|TSV 1860 – 1. FC Saarbrücken
|16.
|29.11.25, 14 Uhr
|SSV Ulm – TSV 1860
|17.
|05. - 07.12.25
|TSV 1860 – 1. FC Schweinfurt
|18.
|12. - 14.12.25
|FC Ingolstadt – TSV 1860
|19.
|19. -21.12.25
|TSV 1860 – SC Verl
