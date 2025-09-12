Der DFB hat Spieltage 10 bis 16 der Saison 2025/26 zeitgenau angesetzt. Neben drei Samstagnachmittag-Spielen muss der TSV 1860 auch vier Mal an einem Sonntag ran. Lesen Sie hier alles zum Spielplan der Löwen.

Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München.

Die Löwen können bis Ende November planen. Am Donnerstag gab der DFB die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 10 bis 16 bekannt. So muss der TSV 1860 am letzten Wiesn-Sonntag (05. Oktober) um 16.30 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden antreten. Nach der Länderspielpause wartet erneut ein Sonntag-Spiel um 16.30 Uhr auf die Löwen: Die Sechzger empfangen Aufsteiger MSV Duisburg im Grünwalder Stadion.

Spielplan des TSV 1860 München: Energie Cottbus zu Gast an Allerheiligen

Es folgen zwei Partien am Samstagnachmittag. Zuerst trifft die Mannschaft von Patrick Glöckner am 25. Oktober (14 Uhr) auf Waldhof Mannheim, eine Woche später ist an Allerheiligen (1. November, 14 Uhr) Energie Cottbus zu Gast,

Bayerisches Derby gegen Regensburg steigt am 9. November

Vor und nach der Länderspielpause stehen erneut zwei Spiele am Sonntag auf dem Programm. Zunächst geht es im bayerischen Derby für die Sechzger nach Regensburg (9. November, 16.30 Uhr), danach wartet der 1. FC Saarbrücken (23. November, 13.30 Uhr) auf die Löwen. Ende November muss der TSV 1860 am Samstag (29. November, 14 Uhr) zum SSV Ulm.

Spielplan 2025/26: Alle Hinrunden-Spiele des TSV 1860 im Überblick