„Freiheit für Sechzig“ lautet das Ziel der aktiven Fanzsene. Um das auch dauerhaft sichtbar zu machen, soll das Motto „Football for the people“ auf das 1860-Trikot wandern. Präsident Gernot Mang ist angetan von der Aktion und findet sie „wirklich außergewöhnlich“.

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