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Spendenziel 250.000 Euro: 1860-Ultras wollen Trikotsponsor werden

Die 60-Ultras starten weltweit ein Crowdfunding mit dem Ziel, 250.000 Euro für ein Trikotsponsoring mit dem Spruch "Football for the people" zu sammeln. "Außergewöhnlich", sagt Präsident Mang der AZ.
Matthias Eicher |
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„Freiheit für Sechzig“ lautet das Ziel der aktiven Fanzsene. Um das auch dauerhaft sichtbar zu machen, soll das Motto „Football for the people“ auf das 1860-Trikot wandern. Präsident Gernot Mang ist angetan von der Aktion und findet sie „wirklich außergewöhnlich“.
„Freiheit für Sechzig“ lautet das Ziel der aktiven Fanzsene. Um das auch dauerhaft sichtbar zu machen, soll das Motto „Football for the people“ auf das 1860-Trikot wandern. Präsident Gernot Mang ist angetan von der Aktion und findet sie „wirklich außergewöhnlich“. © IMAGO/Fotostand

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