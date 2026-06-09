Spektakuläre zweigleisige Strategie: Ismaik-Anwalt Gauweiler soll TSV 1860 in der Dritten Liga halten

Der erbitterte Kampf um die Löwen hat die nächste Eskalationsstufe erreicht: Der Investor hat mit Peter Gauweiler einen Star-Juristen engagiert, um gegen die Kündigung vorzugehen - und den Zwangsabstieg.

09. Juni 2026 - 21:50 Uhr

Prominente Unterstützung für Hasan Ismaik: Star-Jurist Peter Gauweiler soll den Jordanier im Kampf gegen den e.V. anwaltlich vertreten. © IMAGO/Ulrich Wagner