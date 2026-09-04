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Später Ausgleich: 1860 München nur 2:2 bei der DJK Vilzing

Die Münchner Löwen bestreiten ihr drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen. Ausgerechnet ein Ex-Sechzger vermiest der Mannschaft von Alper Kayabunar spät die Wiedergutmachung in der Liga.
dpa |
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Die Mannschaft von Alper Kayabunar hat intensive Spiele hinter sich. (Archivbild)
Die Mannschaft von Alper Kayabunar hat intensive Spiele hinter sich. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
Vilzing

Drei Tage nach dem Aus im Landespokal hat der TSV 1860 München in der Fußball-Regionalliga in der Nachspielzeit einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar kam bei der DJK Vilzing trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Die Treffer für die Löwen erzielten der frühere Bundesliga-Profi Florian Niederlechner sowie Tunay Deniz. Für den späten Ausgleich sorgte in Markus Ziereis ausgerechnet ein ehemaliger Sechzger.

Damit sind die Löwen auch nach sechs Saisonpartien in der vierthöchsten Spielklasse zwar ungeschlagen. Nach dem 1:3 am Dienstag im Achtelfinale des Landespokals gegen Regionalliga-Spitzenteam TSV Buchbach verlieren die Münchner aber nun auch noch den Anschluss an die Tabellenspitze.

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