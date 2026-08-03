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"Sowas gibt es auch nicht oft im deutschen Fußball": Der emotionale Sechzger-Neustart

Die aktive Fanszene der Löwen feiert die Befreiung aus den Fesseln von Investor Ismaik frenetisch, während die neuformierten Sechzger mit einem packenden 2:2 in die Saison starten.
Matthias Eicher |
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Freiheit für Sechzig, garniert mit zwei Toren: die Fans feiern den Neustart der e.V.-Löwen in Schweinfurt.
Freiheit für Sechzig, garniert mit zwei Toren: die Fans feiern den Neustart der e.V.-Löwen in Schweinfurt. © 

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