"Sowas gibt es auch nicht oft im deutschen Fußball": Der emotionale Sechzger-Neustart

Die aktive Fanszene der Löwen feiert die Befreiung aus den Fesseln von Investor Ismaik frenetisch, während die neuformierten Sechzger mit einem packenden 2:2 in die Saison starten.

03. August 2026 - 08:06 Uhr

Freiheit für Sechzig, garniert mit zwei Toren: die Fans feiern den Neustart der e.V.-Löwen in Schweinfurt. ©