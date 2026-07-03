Sommerfahrplan des TSV 1860: Löwen sagen beliebtes Fanfest ab

Der TSV 1860 startete bereits Mitte Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Seit dem 1. Juli befinden sich die Löwen in ein Kurz-Trainingslager, das Fanfest wurde abgesagt. Der Fahrplan der Sechzger im Überblick.

In den vergangenen Jahren war viel los auf dem Fanfest.

Wie geht es nach dem Zwangsabstieg weiter beim TSV 1860? Nach turbulenten Wochen an der Grünwalder Straße kehrten die Löwen bereits am 15. Juni zurück auf den Trainingsplatz.

U21-Coach Alper Kayabunar leitet derzeit die Einheiten. Die Trainingsgruppe setzt sich aus dem Kader der U21 und Spielern aus dem Profikader, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen, zusammen.

1860 reist ins Kurz-Trainingslager nach Bad Füssing

Am 20. Juni 2026 bestritt die Mannschaft um 14 Uhr das erste Testspiel beim VfB Forstinning und setzte sich mit 4:0 durch. Am 28. Juni fand das nächste Vorbereitungsspiel statt. Die Löwen gewannen gegen den FC Schwaig mit 5:1.

Derzeit befinden sich die Löwen in einem Kurz-Trainingslager in Bad Füssing. Das Trainingslager war ursprünglich für die U21 geplant und kann dank der Unterstützung eines privaten Gönners von Mittwoch bis Sonntag (1. - 5. Juli) stattfinden. Die Mannschaft wohnt im Hotel "Das Maximilian".

Findet das Trainingslager in Ulrichsberg statt?

Auch die Testspiele gegen den SV Kay (3. Juli, 18 Uhr) und den TSV Moorenweis (5. Juli, 15 Uhr) finden weiterhin wie geplant statt.

Ob das ursprünglich geplante Trainingslager im österreichischen Ulrichsberg (13.-19. Juli) weiterhin Bestand hat, ist derzeit noch unklar. Vor einer finalen Bestätigung dieses Termins seien noch letzte Punkte zu klären.

TSV 1860 sagt Fanfest ab

Am 11. Juli (16 Uhr) trifft 1860 auf den FC Deisenhofen. Das für den 12. Juli angesetzte Fanfest sagten die Löwen am Freitag ab: "Liebe Löwen-Fans, leider kann das beliebte und jedes Jahr von vielen besuchte Fanfest auf dem Trainingsgelände des TSV 1860 in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden. Wir danken für Euer Verständnis."

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Zudem testen die Löwen am 19. Juli (15 Uhr) beim TSV Aindling. Auch die genaue Terminierung für die erste Pokalrunde steht fest. Die Löwen empfangen am 22. August um 18 Uhr Holstein Kiel im Grünwalder Stadion.

Die Termine des TSV 1860 im Überblick: