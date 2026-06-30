Sommerfahrplan des TSV 1860: Löwen reisen in ein Kurz-Trainingslager nach Bad Füssing

Der TSV 1860 startete bereits Mitte Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 1. Juli reisen die Löwen in ein Kurz-Trainingslager. Der Fahrplan der Sechzger im Überblick.

Wie geht es nach dem Zwangsabstieg weiter beim TSV 1860? Nach turbulenten Wochen an der Grünwalder Straße kehrten die Löwen bereits am 15. Juni zurück auf den Trainingsplatz.

U21-Coach Alper Kayabunar leitet derzeit die Einheiten. Die Trainingsgruppe setzt sich aus dem Kader der U21 und Spielern aus dem Profikader, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen, zusammen.

1860 reist ins Kurz-Trainingslager nach Bad Füssing

Am Samstag, 20. Juni 2026, bestritt die Mannschaft um 14 Uhr das erste Testspiel beim VfB Forstinning und setzte sich mit 4:0 durch. Am Sonntag (28. Juni) fand das nächste Vorbereitungsspiel statt. Die Löwen gewannen gegen den FC Schwaig mit 5:1.

Nur einen Tag vor Abreise gaben die Löwen am Dienstag (30. Juni) bekannt, dass sie am 1. Juli in ein Kurz-Trainingslager nach Bad Füssing aufbrechen werden. Das Trainingslager war ursprünglich für die U21 geplant und kann dank der Unterstützung eines privaten Gönners von Mittwoch bis Sonntag stattfinden. Die Mannschaft wird im Hotel "Das Maximilian" wohnen.

Findet das Trainingslager in Ulrichsberg statt?

Auch die Testspiele gegen den SV Kay (3. Juli, 18 Uhr) und den TSV Moorenweis (5. Juli, 15 Uhr) finden weiterhin wie geplant statt.

Ob das ursprünglich geplante Trainingslager im österreichischen Ulrichsberg (13.-19. Juli) weiterhin Bestand hat, ist derzeit noch unklar. Vor einer finalen Bestätigung dieses Termins seien noch letzte Punkte zu klären.

1860 sagt Testspiel gegen Eichstätt ab

Das vereinbarte Testspiel am 11. Juli bei Regionalligist Eichstätt sagte 1860 ab. "Leider fehlte auf Seiten der Münchner die Bereitschaft zur Austragung dieses Spiels. Dann sehen wir uns eben in der Saison. Wir freuen uns darauf", hieß es auf dem Instagram-Kanal der Eichstätter.

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Für den Tag haben die Löwen bereits Ersatz gefunden: Am 11. Juli (16 Uhr) trifft 1860 auf den FC Deisenhofen. Ein Tag später ist das Fanfest des TSV 1860 angesetzt. Zudem testen die Löwen am 19. Juli (15 Uhr) beim TSV Aindling.

Mittlerweile steht auch die genaue Terminierung für die erste Pokalrunde fest. Die Löwen empfangen am 22. August um 18 Uhr Holstein Kiel im Grünwalder Stadion.

Die Termine des TSV 1860 im Überblick: